Rentabilité de Vopak toujours en progression

Après une année boursière 2023 déjà faste, l’action a continué son ascension. Au regard de cette dernière, le nouvel ajustement de l’Ebitda prévisionnel nous paraît trop léger.

L’action a atteint son nouveau plus haut de l’année, non loin de 45 euros, après la publication des résultats du 3e trimestre. Elle a gagné plus de 20 % de sa valeur, depuis janvier, et c’est mérité. Car si, certes, comme aux trimestres précédents, le chiffre d’affaires (CA) s’est tassé (-7,6 %, à 325,0 millions, en raison des désinvestissements), à l’inverse du bénéfice (net), en glissement annuel, il est demeuré stable en rythme trimestriel. Après neuf mois, le CA a cédé 129 millions d’euros, mais à périmètre comparable, il a crû de 35 millions (+3,5 %). Les tensions géopolitiques mondiales entraînent une hausse de la demande de capacité de stockage de pétrole, demande du reste toujours soutenue sur le marché des produits chimiques en dépit de sa surcapacité. Résultat : à 92 %, le taux d’occupation est conforme à celui des trimestres précédents, mais supérieur aux moyennes de 2023 (91 %) et de 2022 (87 %).

En outre, si, en glissement annuel, le cash-flow d’exploitation (Ebitda) ajusté a chuté de 245,6 à 219,4 millions d’euros, il a progressé de 9 millions (+1 %) si l’on tient compte de l’incidence des désinvestissements sur lui. Et par rapport au 2e trimestre, il a crû de 3,6 millions.

A 97,5 millions d’euros, le résultat net dépasse de 0,2 million celui du 3e trimestre de 2023, effet des désinvestissements compris. Le bénéfice par action grimpe de 0,79 à 0,83 euro. La direction a relevé de 10 millions d’euros le bas de sa fourchette d’Ebitda prévisionnelle, à 930.000-950 millions ; le consensus table sur 939,8 millions.

Conclusion

Nous sommes positifs à l’égard de Vopak depuis belle lurette, mais abaissons notre conseil, bien que la valorisation (C/B de 13 attendu pour 2024) ne soit pas inacceptable : l’Ebitda projeté a beau avoir encore été ajusté, cette fois c’est de trop peu au regard de la hausse du cours de ces derniers mois.

​Conseil : conserver/attendre

Risque : moyen

Rating : 2B

Cours : 42,96 euros

Ticker : VPK NA

Code ISIN : NL0009432491

Marché : Amsterdam

Capit. boursière : 5,41 milliards EUR

C/B 2023 : 12

C/B attendu 2024 : 13

Perf. cours sur 12 mois : +39 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +40 %

Rendement du dividende : 3,5 %