La juste valeur du portefeuille immobilier a fait un appréciable bond après une relative stagnation de plusieurs années. Le CEO souligne par ailleurs l’amélioration de la dynamique du marché locatif, qui permet d’envisager pour 2025 une hausse du bénéfice (courant) par action et du dividende par action.

WDP a tenu ses promesses. Un bénéfice (courant) de 1,47 euro et un dividende de 1,18 euro par action étaient prévus pour 2024 ; ils atteindront 1,50 et 1,20 euro. Le bénéfice supplémentaire de 0,3 euro est dû pour l’essentiel au versement d’une indemnité de rupture unique d’un client. L’évolution du cours a donc été neutre. Sur un an, bénéfice et dividende progressent de 7 % (hors plus- et moins-values comptables sur le portefeuille immobilier et couverture des intérêts).

La revalorisation du portefeuille immobilier a permis une nette amélioration du résultat net, qui grimpe de 0,11 à 1,96 euro par action. En conséquence, après avoir stagné, la juste valeur du portefeuille immobilier bondit, de 6,7 milliards d’euros fin 2022, puis 6,8 milliards fin 2023 à 7,9 milliards fin 2024. Logiquement, la valeur nette d’inventaire (VNI) remonte, de 20,1 euros par action fin 2023 à 21,1 euros fin 2024, (20,5 euros au terme du premier semestre de 2024).

Le ratio d’endettement a légèrement augmenté en 2024 mais reste acceptable, à 40,5 %. Toujours élevé, le taux d’occupation baisse quelque peu : il s’établit à 98,0 % fin 2024, contre 98,5 % fin 2023. Par rapport à fin septembre toutefois, où il était de 97,8 %, il s’est un peu redressé.

Le CEO Joost Uwents souligne la dynamique du marché locatif, qui permet d’envisager pour 2025 un bénéfice (courant) de 1,53 euro par action et un dividende de 1,23 euro par action.

Conclusion

Le déploiement du nouveau plan de croissance 2024-2027 est en cours et a conduit à un investissement d’un milliard d’euros en 2024, dont l’achat du site Renault à Vilvorde. Les résultats annuels et les prévisions rassurent. L’action n’est plus cotée avec une prime. Vu la hausse progressive de la VNI, le rendement du dividende brut proche de 6 % et l’anticipation d’une baisse des taux à long terme en Europe cette année, nous relevons le conseil.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 20,74 euros

Ticker : WDP BB

Code ISIN : BE0003763779

Marché : Euronext Bruxelles

Capit. boursière : 4,67 milliard EUR

C/B 2024 : 11

C/B attendu 2025 : 13,5

Perf. cours sur 12 mois : -20 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +9 %