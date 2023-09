Recticel remercie son CEO

Après avoir brillé l’an dernier, le fabricant de mousses spécialisées se classe parmi les lanternes rouges de la place bruxelloise. Ses semestriels ont nettement déçu. Son CEO a aussi été remplacé.

Bonne nouvelle: le fabricant de mousses spécialisées possède les ressources nécessaires pour concrétiser son projet prometteur, se concentrer sur l’isolation. Fin juin, Recticel disposait d’une trésorerie nette de 142,3 millions d’euros, contre une dette financière nette de 250 millions d’euros fin 2022, grâce à la cession de la division Engineered Foams à l’américain Carpenter, pour une valeur de l’actif économique (EV) de 451,8 millions d’euros (au lieu des 656 millions initialement négociés).

Nouvelle plus surprenante: le 1er septembre, le groupe a remplacé son CEO Olivier Chapelle, aux commandes depuis 13 ans, par Jan Vergote, jusqu’alors CEO de Baltisse. Difficile de ne pas voir dans cette décision la marque de l’actionnaire de référence, Filip Balcaen.

Plus inquiétant encore, les semestriels sont nettement déçu. Le chiffre d’affaires (CA) a certes reculé de 7,4%, à 266,1 millions d’euros, mais les analystes tablaient sur une contraction supérieure de 2,5%. En revanche, le cash-flow opérationnel ajusté (Ebitda) a fondu de 42,6%, à 18,2 millions d’euros; le consensus attendait 27,3 millions. Et les prévisions sont amères aussi, puisque l’Ebitda ajusté est attendu à 40-45 millions d’euros en 2023 (62,3 millions en 2022). Le résultat net s’est contracté, de 34,6 à 2,2 millions d’euros, soit de 0,62 à 0,04 euro par action. Le consensus devrait dès lors nettement revoir à la baisse les attentes bénéficiaires.

Conclusion

Après avoir brillé l’an dernier, Recticel se classe parmi les lanternes rouges de la place bruxelloise. L’action se négocie maintenant à nouveau à sa valeur comptable et à environ 8 fois le ratio EV/Ebitda, et présente donc une décote par rapport à ses pairs. Toutefois, au vu des conditions de marché difficiles et dans l’attente de nouvelles initiatives, nous ne relevons pas notre recommandation.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 10,44 euros

Ticker: REC BB

Code ISIN: BE0003656676

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 570,2 millions EUR

C/B 2022: 9

C/B attendu 2023: 32

Perf. cours sur 12 mois: -25%

Perf. cours depuis le 01/01: -36%

Rendement du dividende: 2,7%