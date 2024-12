Ralentissement du taux de croissance d’Adobe Systems

Les clients apprécient qu’Adobe ait intégré des fonctionnalités d’intelligence artificielle (de base) gratuites dans ses produits. Mais seront-ils prêts à payer, pour les fonctionnalités plus avancées qui seront disponibles en 2025 ?

En raison de ses prévisions décevantes pour le trimestre et l’exercice en cours, Adobe a vu son action se déprécier (-8 %). Il reste néanmoins possible que celle-ci achève l’année 2024 en offrant un beau bénéfice. Au 4e trimestre (clos fin novembre), Adobe a vu son chiffre d’affaires (CA) grimper de 11 %, à 5,61 milliards de dollars. Sur l’exercice, ce dernier a atteint 21,51 milliards, soit 11 % de mieux qu’à l’exercice précédent et un record. Le bénéfice net ajusté s’est hissé à 2,4 milliards, ou 18,42 dollars par action (+15 %).

Surfant sur la numérisation du secteur créatif, Adobe propose, pour l’essentiel sous la forme d’abonnements, des suites de logiciels. Ses produits intègrent diverses fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA ; son propre modèle : Firefly) et pour l’instant, afin d’attirer un large public, celles de base sont gratuites. De plus avancées seront disponibles en 2025, contre paiement. Sur l’exercice, les ventes d’abonnements ont progressé de 12 %.

La vigueur du dollar est défavorable à Adobe, qui réalise une part importante de son CA à l’étranger. Pour 2025, la direction s’attend à un effet de change négatif de 200 millions de dollars. Le CA se situera entre 23,3 et 23,55 milliards, soit une croissance comprise entre 8,3 et 9,5 % par rapport à 2024, légèrement inférieure aux attentes. Le bénéfice ajusté par action croîtra de quelque 10 %, à 20,2-20,5 dollars.

Adobe a bouclé l’exercice avec 7,9 milliards de dollars de liquidités et de titres négociables, pour une dette de 5,6 milliards.



Conclusion

Adobe se négocie à 9 fois le CA, 18 fois l’Ebitda et près de 26 fois les bénéfices attendus. Mais avec une croissance du CA et des bénéfices qui avoisine les 10 %, l’action s’apprécie peu. Et il reste à voir si les clients opteront pour des formules d’abonnement plus onéreuses. L’action demeure à conserver.

Conseil : conserver/attendre

Risque : moyen

Rating : 2B

Cours : 465,69 dollars

Ticker : ADBE US

Code ISIN : US00724F1012

Marché : Nasdaq

Capit. boursière : 208,9 milliards USD

C/B 2023 : 35

C/B attendu 2024 : 23,2

Perf. cours sur 12 mois : -25 %

Rendement du dividende : –