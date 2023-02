Ralentissement de la croissance des bénéfices chez Proximus

Le cours de l’action semble intégrer la plupart des mauvaises nouvelles désormais: sa valorisation est plutôt faible. Pour l’investisseur à contre-courant.

Comme de coutume, le quatrième trimestre a été le meilleur de l’année pour Proximus. Grâce à BICS et TeleSign, ses chiffre d’affaires (CA) et Ebitda sous-jacents ont progressé respectivement de 8,1% et 1,4% en glissement annuel, au dernier trimestre de 2022. Sur l’intégralité de l’exercice, le CA a gagné près de 6%, à 5,91 milliards d’euros, et l’Ebitda, 0,8%, à 1,79 milliard d’euros.

L’entreprise a investi l’an passé 1,3 milliard d’euros, dont 35% dans la fibre optique. Elle devrait allouer à ce segment un montant similaire cette année. La Belgique doit en effet rattraper son retard en matière de couverture par rapport à ses voisins: pour l’heure, seulement 21% de la population dispose de la fibre optique. A fin décembre, Proximus avait activé 252.000 lignes fibre; elles apportent en moyenne sept euros de CA supplémentaire chaque mois. En raison de la hausse des investissements et de l’étoffement des stocks, le cash-flow disponible a fondu de moitié, pour atteindre 167 millions d’euros, en 2022. Au 31 décembre, la dette nette s’élevait à 2,76 milliards d’euros, ou 2,3 fois l’Ebitda; ce ratio va se hisser à 2,6 cette année.

L’entreprise s’attend à ce que son CA domestique augmente de 1-3% en 2023. En raison de la hausse des coûts, les bénéfices ne progresseront pas: l’Ebitda devrait baisser de 3%. Proximus versera 0,6 euro par action à partir de 2025. Cette année et la prochaine, le dividende s’élèvera, comme depuis trois ans, à 1,2 euro – un très beau rendement!

Conclusion

Il n’est pas toujours facile, pour qui décide de délaisser temporairement une action, de savoir à quel moment son cours intègre la majeure partie des mauvaises nouvelles. Souvent, c’est (bien) plus tard. Nous trouvons qu’à un peu plus de 3 fois l’Ebitda et alors que le rendement demeure attrayant, l’action est faiblement valorisée. Les récentes transactions (Liberty Global, Vodafone…) et l’arrivée d’investisseurs activistes dans le secteur montrent que de plus en plus d’acteurs voient de la valeur dans les télécoms. Pour l’investisseur à contre-courant.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 8,68 euros

Ticker: PROX BB

Code ISIN: BE0003810273

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 2,9 milliards EUR

C/B 2022: 7,5

C/B attendu 2023: 7

Perf. cours sur 12 mois: -52%

Perf. cours depuis le 01/01: -5%

Rendement du dividende: 13,8%