Quatrième baisse consécutive du CA d’Apple

Non seulement Apple a vu son chiffre d’affaires (CA) baisser en Chine mais en outre, ses prévisions pour le dernier trimestre de l’année (le premier de son exercice 2024) ont manqué les attentes. Porté par les rachats d’actions, le bénéfice par action, lui, n’a pas déçu.

Au cours du dernier trimestre de son exercice 2023 (clos le 30/9), Apple a enregistré un CA de 89,5 milliards de dollars. S’il est légèrement supérieur aux 89,3 milliards de dollars attendus, il a reculé de 0,7% en glissement annuel; cela fait quatre trimestres d’affilée qu’il baisse. En Chine, où les fabricants locaux de smartphones ne manquent pas et la réglementation a encore été durcie, il a chuté de 2,6%, à 15 milliards de dollars. Il faut dire aussi que la monnaie chinoise n’est pas vigoureuse. C’est toujours l’iPhone qui contribue le plus au CA d’Apple: il n’a pas déçu, avec 43,8 milliards de dollars, soit 2,7% de plus qu’un an auparavant et un nouveau record. Pour l’instant, la gamme iPhone 15, sortie récemment, se vend mieux que la précédente. La demande dépasse l’offre, en particulier pour les versions Pro et Pro Max, plus chères. Le CA des gammes de produits Mac, iPad et Wearables, lui, a diminué par rapport à l’année dernière. Les services (iCloud, Apple Music…) affichent la plus forte hausse du CA: +16,3%, à 22,3 milliards de dollars, soit près d’un milliard de plus qu’attendu. Ils représentent désormais près d’un quart du CA consolidé et à 70%, leur marge brute est presque deux fois plus élevée que celle du hardware (36%). Le bénéfice d’exploitation (Ebit) s’est accru de 8%, à 27 milliards de dollars, au quatrième trimestre. La croissance du bénéfice par action (1,46 dollar) est plus élevée encore, à 13%, et résulte des rachats d’actions; Apple a dépensé 77,5 milliards de dollars sur l’exercice pour en racheter 450 millions. En conséquence, le nombre d’actions en circulation a baissé de 3%, le bénéfice par action a augmenté et Apple a économisé quelque 3 milliards de dollars de dépenses en dividendes.

Conclusion

L’actuel trimestre comptant une semaine de moins qu’en 2022, il y a beaucoup de chances pour qu’Apple y assiste à une cinquième baisse de son CA. Les analystes tablent pour l’exercice tout juste entamé sur une croissance du CA de 6-8%, ce qui est trop faible, à nos yeux, pour justifier une valorisation encore plus élevée, même si la croissance du bénéfice progresse encore sous l’effet des rachats d’actions. L’action se négocie à 28 fois le bénéfice et 7 fois le CA attendus. Nous recommandons toujours de la conserver.

Conseil: conserver/attendre

Risque: faible

Rating: 2A

Cours: 179,23 dollars

Ticker: AAPL US

Code ISIN: US0378331005

Marché: Nasdaq

Capit. boursière: 2787,5 milliards USD

C/B 2022: 30

C/B attendu 2023: 28

Perf. cours sur 12 mois: +29%

Perf. cours depuis le 01/01: +38%

Rendement du dividende: 0,5%