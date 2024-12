Qualcomm prend soin de ses actionnaires

Ce n’est pas justifié : l’entreprise américaine Qualcomm, leader mondial des communications sans fil et acteur clé du déploiement de la 5G, est boudée par les investisseurs particuliers, comme en témoigne l’évolution de son action depuis près d’un an.

Pourtant, au cours de l’exercice décalé 2024 clos récemment, le chiffre d’affaires (CA) a augmenté de 9 % en glissement annuel, à 38,9 milliards de dollars, et le bénéfice par action (BPA) a crû de 21 %, dépassant les 10 dollars pour la première fois – il y a cinq ans, le BPA n’était que de 3,54 dollars. En outre, la direction s’attend à ce que le premier trimestre de 2025 soit très bon.

Plusieurs éléments inquiètent les investisseurs. Il y a le procès intenté à l’encontre de Qualcomm par son concurrent Arm ; Qualcomm en utilise la technologie via une société rachetée mais Arm menace de ne plus l’y autoriser, certainement dans l’optique de relever le prix des licences concernées. Qualcomm vient juste de remporter ce procès, mais Arm n’entend pas en rester là. Par ailleurs, Qualcomm perdra son plus gros client, Apple, dans un avenir proche : la firme à la pomme, qui assure pour l’heure environ 20 % de son CA, a décidé de développer ses propres modems 5G, qui intégreront, en principe dès 2025, notamment le nouvel iPhone d’entrée de gamme. Qualcomm ambitionne de combler cette perte en se concentrant sur un plus grand nombre de marchés finaux, parmi lesquels l’automobile et la numérisation. D’ici la fin de la décennie, 50 % de ses ventes devraient provenir de ces secteurs, contre 30 % aujourd’hui. L’investisseur patient sera donc récompensé.

Conclusion

Qualcomm entend racheter pour 15 milliards de dollars de ses actions. Au cours de l’exercice clos dernièrement, l’entreprise a reversé à ses actionnaires quelque 70 % du flux de trésorerie disponible sous la forme de dividendes et de rachats d’actions. Avec un ratio C/B estimé à 14 pour 2025, une première prise de position peut être envisagée.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 153,25 dollars

Ticker : QCOM US

Code ISIN : US7475251036

Marché : NYSE

Capit. boursière : 170,2 milliards USD

C/B 2024 : 18

C/B attendu 2025 : 14

Perf. cours sur 12 mois : 9 %

Rendement du dividende : 2,2 %