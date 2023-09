Proximus accélère le déploiement de la fibre optique

La fibre optique commence à générer des flux de trésorerie fournis et la base clients augmente. Le dividende sera maintenu à 1,2 euro par action en 2023, soit, au cours actuel, un rendement brut supérieur à 15%.

Proximus a perdu plus de 70% de sa capitalisation boursière depuis le début de la crise sanitaire, en mars 2020, pénalisé par les investissements coûteux dans la fibre optique et l’arrivée sur le marché belge d’un quatrième acteur mobile, Digi Communications. Ce dernier événement n’a toutefois pas constitué qu’une entrave, puisque le nouveau venu, en collaboration avec Citymesh, va utiliser le réseau mobile et 400 mâts de l’opérateur historique, pendant cinq ans, dans le cadre d’un accord de roaming. En outre, le déploiement du réseau de fibre optique par le biais de Fiberklaar, joint-venture montée avec le suédois EQT, progresse bien, avec déjà 32.000 clients.

Au premier semestre, le chiffre d’affaires (CA) de Proximus a augmenté de 4,5%, tandis que le cash-flow d’exploitation (Ebitda) reculait de 3,5%. Pour 2023, l’opérateur s’attend toujours à un CA en hausse de 1 à 3% et un Ebitda en baisse de 3% du fait de l’inflation (salariale, surtout).

En juillet, Proximus a pris une participation de 57,6% (qu’il pourra porter à 75%) dans l’indien Route Mobile, qui propose des plateformes de communication en tant que service (CPaaS), soit une large gamme de prestations visant à améliorer les ventes et le service client (promotions, SMS automatisés, authentification à deux facteurs…), destinées aux secteurs public et privé. L’opérateur télécom a payé 643 millions d’euros pour cette participation, mais Route Mobile va coopérer avec Telesign, sa filiale spécialisée dans la sécurité de l’identité numérique, dans le cadre d’un partenariat baptisé Opal, lequel deviendra le troisième acteur mondial en termes de volume de messages, avec des clients dans plus de 200 pays, et vise un CA de 900 millions d’euros, avec 90 millions de synergies au niveau de l’Ebitda. Proximus souhaite, à terme, devenir le leader mondial des CPaaS et de l’identité numérique, un marché concurrentiel où les économies d’échelle sont vitales. Cette acquisition n’a fait l’objet d’aucune prime et les fondateurs de Route Mobile vont réinvestir 300 millions d’euros dans Opal.

La sphère financière n’a initialement pas salué la transaction: un investissement important à l’étranger n’était pas une priorité, alors que les dividendes vont être divisés par deux et que le cash-flow disponible est négatif. Proximus financera la transaction par le biais d’un prêt relais suivi de l’émission d’une nouvelle obligation à la clôture de la transaction. Le groupe entend toutefois maintenir l’endettement sous la limite de 3 fois l’Ebitda. Au terme du premier semestre, notamment en raison du dividende (226 millions d’euros) et du cash-flow négatif, la dette nette atteignait 3,12 milliards d’euros (2,76 milliards un an plus tôt); l’échéance est de 7 ans, pour un taux de 2% en moyenne, toutefois appelé à augmenter lors du prochain refinancement, vu l’évolution actuelle des marchés. Le dividende sera maintenu à 1,2 euro par action en 2023, soit, au cours actuel, un rendement brut supérieur à 15%. Pour 2024 en revanche, il ne sera que de 0,6 euro.

Conclusion

A moyen terme, des opportunités existent dans le secteur des télécommunications, et chez Proximus aussi. Les investissements ont déjà culminé, la fibre optique commence à générer des flux de trésorerie fournis et la base clients augmente. Le dividende sera réduit de moitié en 2024, mais le rendement reste très intéressant. La valeur de l’actif économique (entreprise value) est toujours inférieure à 4 fois l’Ebitda, même si l’on inclut l’acquisition de Route Mobile. Proximus est une valeur défensive digne d’achat.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 7,90 euros

Ticker: PROX BB

Code ISIN: BE0003810273

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 2,7 milliards EUR

C/B 2022: 7

C/B attendu 2023: 6,5

Perf. cours sur 12 mois: -25%

Perf. cours depuis le 01/01: -12%

Rendement du dividende: 15,2%