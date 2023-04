Prosus: près de 40% de décote

Introduite en Bourse d’Amsterdam par le sud-africain Naspers, en septembre 2019, Prosus est un des contes boursiers les plus marquants de ces dernières décennies.

Prosus a en effet acquis, en 2001, en pleine explosion de la bulle internet, 46,5% de Tencent Holdings (aujourd’hui, 27,1%), pour 32 millions de dollars “à peine” (valeur de 119 milliards aujourd’hui). L’entreprise chinoise est surtout connue pour son application WeChat, devenue dans l’intervalle numéro 1 en Chine – WeChat compte plus d’un milliard d’utilisateurs actifs par mois. La participation de Tencent dans le groupe est passée de près de 90% de la valeur intrinsèque à la date de l’introduction en Bourse à 77% fin mars 2023.

Tencent a achevé le 4e trimestre sur un chiffre d’affaires (CA) en hausse de 1%, à 144,9 milliards de yuans, alors que le marché n’attendait pas d’évolution. Son bénéfice d’exploitation (Ebit) a bondi de 19%, à 39,4 milliards de yuans, ce qui est conforme au consensus. La marge d’Ebit s’est dès lors redressée de 400 points de base, à 27%. L’augmentation de 20% du bénéfice par action a toutefois été inférieure de 2% au consensus. Prosus, qui souhaite s’affranchir de son statut de “monoholding”, investit massivement dans d’autres activités liées au commerce électronique. Sa principale connexion avec Tencent est constituée de la livraison de repas (DeliveryHero, iFood, Swiggy – 8% de la valeur intrinsèque), de la fintech, du commerce électronique et des technologies de l’éducation.

Au cours du 1er semestre de l’exercice 2022/23 (clôture: le 31/3), le CA du groupe a augmenté de 9%, à 16,52 milliards de dollars, mais les bénéfices ont, eux, chuté de 82%, à 1,81 dollar par action. En cause: l’accélération des investissements, la diminution des contributions des entreprises en portefeuille et le net recul des plus-values sur les ventes de participations. L’annonce selon laquelle Tencent allait distribuer aux actionnaires l’intégralité de sa participation dans la société de livraison de repas Meituan a toutefois fait rebondir l’action Prosus. La participation dans Meituan vaut actuellement 4,3 milliards de dollars, soit 2,8% de la valeur totale de Prosus.

Le principal argument en faveur de l’action Prosus reste sa forte décote par rapport à la valeur intrinsèque (110,3 euros par action, sur la base des chiffres arrêtés fin mars). A elle seule, la participation dans Tencent vaut 85 euros par action. Au cours actuel, nous obtenons donc non seulement gratuitement tout ce qui n’est pas la participation dans Tencent, mais aussi ladite participation, moyennant une décote de plus de 20%! Une décote de 39% par rapport à la valeur intrinsèque reste excessive et permet d’envisager une nouvelle remontée du cours. Nous avons fait passer notre recommandation à “acheter” (rating 1B), et nous étoffons la position dans le portefeuille modèle.

Conseil: acheter

Risque: faible

Rating: 1B

Cours: 70,32 euros

Ticker: PRX NA

Code ISIN: NL0013654783

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 89,8 milliards EUR

C/B 2022: 21

C/B attendu 2023: 35

Perf. cours sur 12 mois: +46%

Perf. cours depuis le 01/01: +7%

Rendement du dividende: 0,2%