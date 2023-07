Prosus peut désormais racheter ses actions en quantités illimitées

Prosus vend des actions Tencent et rachète ses propres actions, dans le but de réduire la décote par rapport à la valeur de son actif net. Les 10,5 milliards dépensés lors du dernier exercice ont servi à racheter près de 25% du flottant.

Les investisseurs ont applaudi à l’annonce de la simplification de la structure de l’actionnariat de Prosus – la principale nouvelle, lors de la publication des résultats, fut en effet celle de la suppression de l’actionnariat croisé entre Prosus et sa société mère, la sud-africaine Naspers. Laquelle conservera une participation de 43% dans Prosus (et 72% des droits de vote), qu’elle continuera donc de facto à contrôler.

Prosus a clos son exercice décalé 2022/23 sur un chiffre d’affaires en hausse de 16%, à 4,9 milliards de dollars. Les pertes d’exploitation se sont alourdies de 4%, à 574 millions, mais l’entreprise se fait fort de sortir son pôle commerce virtuel du rouge d’ici 2025. Bien que le flux de trésorerie disponible soit demeuré négatif (-410 millions), le second semestre s’est déjà avéré meilleur que le premier. Prosus vend des actions Tencent (participation de 27%) et rachète ses propres actions, dans le but de réduire la décote par rapport à la valeur de son actif net (VAN). Les 10,5 milliards dépensés lors du dernier exercice ont servi à racheter près de 25% du flottant.

Dans le cas de Tencent, la VAN est une notion toute relative. La valeur des participations cotées (Tencent, Delivery Hero, Trip.com) est connue, mais celle des autres n’est qu’estimée. Prosus avance un chiffre de 135 euros par action, dont 87,25 euros en participations cotées. De cela, c’est Tencent qui affiche la VAN la plus élevée – un peu plus de 80 euros par action (soit 75% du total), au cours actuel.

Conclusion

Prosus se négocie moyennant une décote de 36%. C’est beaucoup, mais toutes les participations ne sont pas évaluables et le commerce électronique encaisse des pertes opérationnelles. Mais comme, avec la suppression de la participation croisée, le groupe peut désormais racheter ses actions en quantités illimitées, nous demeurons optimistes.

Conseil: acheter

Risque: faible

Rating: 1B

Cours: 67,35 euros

Ticker: PRX NA

Code ISIN: NL0013654783

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 135,1 milliards EUR

C/B 2022: 10

C/B attendu 2023: 22

Perf. cours sur 12 mois: +5%

Perf. cours depuis le 01/01: +4%

Rendement du dividende: 0,2%