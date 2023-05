Progression des marges de X-FAB

Il va bien, mais pour financer l’extension de sa capacité de production, le groupe va probablement devoir emprunter en 2024 ou 2025.

Les résultats du premier trimestre sont conformes aux attentes. Le chiffre d’affaires (CA) a atteint le montant inédit pour le groupe de 208,1 millions de dollars (fourchette prévisionnelle: 205-220 millions), soit 16% de mieux qu’un an auparavant. Le producteur de semi-conducteurs a bénéficié de la hausse des volumes et des prix. La division Automotive a vu son CA progresser de 35% et a apporté 58% du CA consolidé. Elle doit cette croissance à l’augmentation de la capacité de production de l’usine en France. La division Industrial a fait part d’une hausse du CA de 13% et la division Medical, de 28%. Grâce aux relèvements des prix et économies d’échelle, le bénéfice d’exploitation ajusté (Ebitda) a crû de 41%, à 58 millions de dollars. En conséquence, la marge d’Ebitda a également augmenté, à 27,9%, au-delà des attentes (22-26%) et de 4,9% par rapport à l’année dernière. X-FAB vise pour le trimestre en cours un CA compris entre 205 et 220 millions de dollars et une marge comprise entre 23 et 27 %. A 42,7 millions de dollars, le résultat net a plus que doublé (+104%) en un an. La valeur des nouvelles commandes (226,8 millions de dollars) a dépassé le CA. Autrement dit: ce dernier va encore progresser.

X-FAB prévoit de consacrer aux investissements 350 millions de dollars cette année – principalement à des expansions, notamment à Sarawak (Malaisie), au Texas et en France – et un milliard de dollars au total au cours des trois prochaines années. En conséquence, le flux de trésorerie disponible sera négatif.

A l’issue du premier trimestre, le groupe disposait de 350,3 millions de dollars de liquidités, soit 5,2% de moins que trois mois plus tôt. Il va percevoir des avances sur les contrats à long terme pour financer l’extension de sa capacité de production. Melexis, par exemple, lui a versé 189 millions d’euros le mois dernier. Mais X-FAB devra probablement emprunter en 2024 ou 2025.

Conclusion

X-FAB enchaîne les excellents chiffres trimestriels, ce qui n’est pas le cas de tous les acteurs de son secteur. Si sa forte exposition à l’automobile le protège quelque peu d’un ralentissement du cycle économique, les taux d’intérêt élevés ne sont pas une bonne chose pour le groupe à forte intensité de capital qu’il est. La valorisation de X-Fab est convenable, à 9 fois le bénéfice escompté.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 8,2 euros

Code ISIN: BE0974310428

Ticker: XFAB FP

Marché: Euronext Paris

Capit. boursière: 1,1 milliard EUR

C/B 2022: 20

C/B attendu 2023: 9

Perf. cours sur 12 mois: +16%

Perf. cours depuis le 01/01: +24%

Rendement du dividende: –