Prévisions de Proximus pour 2024 : encore relevées

Les chiffres du troisième trimestre sont meilleurs que prévu, si bien que comme en juillet, l’opérateur télécom a relevé ses perspectives de chiffre d’affaires (CA) et de cash-flow opérationnel sous-jacent (Ebitda) pour l’exercice. Ce qui a laissé indifférents les analystes comme les investisseurs.

Cet été, la première révision à la hausse avait été éclipsée par l’annonce de la prise de contrôle totale de la filiale Fiberklaar (fibre optique), mal accueillie, puisque tous les investissements dans celle-ci figureront désormais intégralement dans le bilan de Proximus, ce qui grèvera les flux de trésorerie à brève échéance. A plus long terme toutefois, la consolidation devrait donner à Proximus plus de flexibilité dans le déploiement de son réseau de fibre optique en Flandre et permettre 100 millions d’euros de synergies. La majorité du prix d‘achat a été versée au troisième trimestre.

Par ailleurs, la cession d’une partie de sa participation dans sa filiale indienne Route Mobile a procuré à Proximus 90 millions d’euros. Le régulateur indien exigeant un minimum de 25 % d’actions librement négociables, Proximus s’est vu contraint de vendre près de 8 % de ses parts. Dans le cadre de la cession de ses actifs non essentiels, l’opérateur belge s’est également défait de son activité centres de données, pour 128 millions d’euros.

Au troisième trimestre, le CA sous-jacent du groupe est resté stable en glissement annuel, à 1,64 milliard d’euros (+0,2 %). L’Ebitda, lui, a augmenté de 1,6 %, à 480 millions. Le marché belge s’est distingué, avec une hausse de 1,5 % du CA, à 1,19 milliard. Le segment résidentiel affiche une hausse de 3,1 % : le nombre de clients a augmenté tant dans la téléphonie mobile que dans l’Internet, et davantage de forfaits ont été vendus.

Le quatrième acteur du marché belge des télécommunications, Digi, qui devait lancer son offre à bas coûts peu après l’été, se fait toujours attendre. Digi utilisera d’ailleurs le réseau de Proximus pour son offre mobile. Pour le réseau fixe, des accords doivent être conclus séparément avec plusieurs communes, ce qui prend plus de temps que prévu. Point encore de guerre des prix, donc. Parallèlement, le déploiement du réseau de fibre optique se poursuit, avec 38.000 nouvelles connexions au troisième trimestre et 519.000 clients reliés au total, qui génèrent en moyenne 5 % de CA en plus pour Proximus et sont généralement plus fidèles.

Le CA réalisé à l’international a diminué de 2,3 %, à 468 millions d’euros (-0,9 % à cours de change constants), mais la rentabilité s’est améliorée, avec un Ebitda en hausse de 4,2 %, à 51 millions d’euros.

Pour 2024, Proximus table sur une croissance du CA domestique de 3 % (2,5 % auparavant) et de 3 % de l’Ebitda (2 % escomptés en juillet). Sur les neuf premiers mois de 2024, la croissance du CA atteint 3,5 %, celle de l’Ebitda, 3,7 %. Proximus versera un dividende intérimaire de 0,5 euro par action le 6 décembre ; le solde de 0,1 euro sera payé en avril. Le dividende sera maintenu à 0,6 euro pour le prochain exercice.

Conclusion

Le deuxième relèvement des prévisions pour l’exercice en trois mois n’a guère enthousiasmé les analystes et les investisseurs. Or le groupe doit certes relever des défis et la concurrence sur son marché domestique va s’intensifier, mais la branche internationale recèle un beau potentiel. En outre, le gros des investissements a déjà été réalisé et le cash-flow d’exploitation est dans le vert. A 3,7 fois l’Ebitda attendu, Proximus affiche une valorisation très attrayante. Ajoutons au rang des atouts un rendement de 9 % garanti même en 2025.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 6,70 euros

Ticker : PROX BB

Code ISIN : BE0003810273

Marché : Euronext Bruxelles

Capit. boursière : 2,2 milliards EUR

C/B 2023 : 6,5

C/B attendu 2024 : 6

Perf. cours sur 12 mois : -11 %

Perf. cours depuis le 1/1 : -23 %

Rendement du dividende : 9 %