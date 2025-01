Pourquoi intégrer Boeing dans un portefeuille modèle?

Ce jeudi 30 janvier, nous ajoutons Boeing au portefeuille modèle de Trends-Tendances pour les raisons suivantes :

· Poursuite du redressement en 2025 : L’amélioration entamée à l’été dernier doit se confirmer et devenir durable. Cela implique une réduction des coûts et une augmentation du rythme de production. Nous prévoyons que Boeing renouera avec un flux de trésorerie disponible positif au cours de cette année et redeviendra une entreprise rentable à partir de 2026.

· Le carnet de commandes reste bien rempli malgré tous les problèmes. À la fin du mois de décembre, le carnet de commandes de Boeing affichait une valeur totale de 435 milliards de dollars, cela représente pas moins de 5 500 avions commerciaux. La valeur totale des commandes est plus de trois fois supérieure à sa capitalisation boursière actuelle.

· Renforcement de la structure financière : Boeing a pris des mesures pour réduire son endettement, notamment via une augmentation de capital significative en 2024.

· Position stratégique sur le marché : Boeing est également une entreprise américaine stratégiquement importante pour Donald Trump, et opère dans un duopole avec Airbus. Lorsque les livraisons augmenteront à nouveau, cela aura un effet de levier sur l’évolution des revenus et des bénéfices.