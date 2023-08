Plancher atteint pour Besi

La technologie ‘‘hybrid bonding’’ est cruciale pour la croissance de Besi. Sa part dans le chiffre d’affaires de l’entreprise est encore négligeable, mais l’activité s’intensifie depuis janvier.

Selon BE Semiconductor Industries (Besi), le marché des machines d’assemblage a atteint son étiage au 2e trimestre – ce qui ne signifie pas que le chiffre d’affaires (CA) du groupe néerlandais va remonter d’emblée. Il a cédé 24,1% en glissement annuel au 2e trimestre, mais progressé de 21,8% par rapport à janvier-mars. Les nouvelles commandes (112,6 millions d’euros) sont de 26,5% inférieures au niveau atteint un an plus tôt, et de 20,7% inférieures à celles du 1er trimestre. Le CA réalisé en Chine a augmenté de 11,4% entre janvier et juin, un rebond que l’on ne peut toutefois qualifier de vigoureux.

La direction annonce un tassement de 20-30% du CA au 3e trimestre en rythme annuel. Le trimestre suivant devrait être meilleur, notamment parce que la base de comparaison sera plus avantageuse. Malgré le recul du CA, les marges s’améliorent. La marge brute a atteint 65,6% au 2e trimestre: c’est 1,4% de plus qu’au premier et 4,6% de plus sur un an. L’amélioration de la gamme de produits, l’évolution plus propice des cours de change et une meilleure maîtrise des coûts expliquent cette progression.

La technologie hybrid bonding (connexion de différents types de puces) est cruciale pour la croissance de Besi. Plus adaptée que la technologie classique aux semi-conducteurs à haute performance de dernière génération, elle a été mise au point en collaboration avec l’américain Applied Materials. Sa part dans le CA de Besi est encore négligeable, mais l’activité s’intensifie depuis janvier.

Conclusion

Le cours a été multiplié par plus de deux en 12 mois, alors qu’un vent contraire souffle sur le secteur. Tout creux cyclique n’est pas nécessairement suivi d’une forte reprise des bénéfices, moins encore si une récession mondiale se dessine – un scénario toujours possible. Nous nous contenterons donc de recommander de conserver.

Conseil: conserver/attendre

Risque: faible

Rating: 2A

Cours: 103,85 euros

Ticker: BESI NA

Code ISIN: NL0012866412

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 8,43 milliards EUR

C/B 2022: 44

C/B attendu 2023: 48

Perf. cours sur 12 mois: +124%

Perf. cours depuis le 01/01: +84%

Rendement du dividende: 2,7%