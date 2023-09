Philips, un achat risqué pour Exor

Qu’Exor ait porté son dévolu sur Philips n’est pas dépourvu de logique. Nous aurions pourtant préféré une prise de participation majoritaire dans un groupe médical bien géré, financé par des fonds privés.

Exor a créé la surprise cet été en investissant dans Philips. Bien que le choix puisse être rentable à terme, un certain scepticisme s’impose. De 15%, la participation pourrait aller jusqu’à 20%. On parle d’un montant de 2,6 milliards d’euros, soit 9% de la valeur intrinsèque d’Exor fin 2022. Avec ses participations dans Ferrari, Stellantis et le fabricant de machines agricoles CNH, qui représentent plus de 60% de la valeur de ses actifs, le véhicule d’investissement de la famille Agnelli (Fiat) reste très concentré.

Exor peut consacrer 6,5 milliards d’euros à des investissements, pour lesquels il vise les secteurs de la santé, de la technologie et du luxe. En ce sens, le choix de Philips ne manque pas de logique, d’autant qu’il accroît la diversification des risques. Mais nul n’ignore les déboires du fabricant d’équipements médicaux, dont plusieurs des appareils destinés au traitement de l’apnée du sommeil ont fait l’objet de plaintes, au sujet desquelles il tente toujours de négocier avec l’Agence fédérale américaine des médicaments (FDA). Il s’agit là d’un obstacle majeur à une remontée du cours. Il faudra sans doute énormément de temps au groupe néerlandais pour rétablir sa réputation; cette faiblesse pouvant profiter à la concurrence, Exor fait un achat risqué.

Conclusion

Si Philips s’en sort, l’investissement pourrait s’avérer très rentable à terme. Nous aurions pourtant préféré une prise de participation majoritaire dans un groupe médical bien géré, financé par des fonds privés. L’opération n’est pas de nature à combler la forte décote du holding (41%) – qui devrait pour cela d’abord réduire sa part dans le secteur automobile, très cyclique. Nous conseillons donc de conserver. Pour Philips, l’arrivée d’Exor est bien sûr réjouissante, mais un accord avec la FDA nous semblerait plus crucial encore.

Conseil: conserver/attendre

Risque: faible

Rating: 2A

Cours: 85,46 euros

Ticker: EXO NA

Code ISIN: BMG3602E1084

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 19,99 milliards EUR

C/B 2022: 5

C/B attendu 2023: 7

Perf. cours sur 12 mois: +33%

Perf. cours depuis le 01/01: +25%

Rendement du dividende: 0,5%