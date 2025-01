Pharming : une acquisition, enfin !

L’offre sur Abliva, qui développe des candidats médicaments pour les troubles mitochondriaux, s’inscrit dans le cadre de la stratégie du groupe et le prix proposé offre un rapport risque/récompense séduisant.

Depuis l’achat de la licence du Leniolisib en 2019, Sijmen de Vries, le CEO de Pharming, ne cache pas son ambition de la spécialiser dans les maladies rares via des acquisitions. Le 15 décembre, il a enfin annoncé une offre publique d’achat pour le suédois Abliva. A 0,45 couronne suédoise par action, elle correspond à une valeur de l’actif économique d’environ 66,1 millions dollars. Les trois principaux actionnaires, qui détiennent 49,82 % du flottant, ont déjà accepté l’offre. Pharming souhaite racheter 90 % des actions.

Abliva développe des candidats médicaments pour les troubles mitochondriaux. L’étude de phase III portant sur son produit le plus avancé, le KL1333, a donné des résultats intermédiaires positifs en juin 2024 et devrait s’achever en 2027. Le médicament pourrait être commercialisé aux Etats-Unis d’ici fin 2028 ; son chiffre d’affaires (CA) pourrait y culminer à plus d’un milliard de dollars. Les coûts d’acquisition et de développement seront financés sur fonds propres.

Pharming poursuit aussi le développement commercial du Leniolisib (vendu sous le nom Joenja). Le 11 décembre, des résultats statistiques positifs ont été annoncés dans un essai clinique consacré au syndrome APDS chez les enfants de 4 à 11 ans.

Au terme du troisième trimestre, marqué par un CA de 172,6 millions de dollars pour le Ruconest (+12% sur un an) et de 31,9 millions pour le Joenja (+210 %), Pharming était en bonne voie pour atteindre le CA escompté pour 2024, à savoir 280-295 millions.

Conclusion

Le cours a plongé à l’annonce de l’offre, mais s’est ensuite redressé et n’avait plus été aussi élevé depuis avril 2024. Si des risques subsistent au niveau du développement, le rachat s’inscrit dans la stratégie du groupe et le prix proposé offre un rapport risque/récompense attrayant. Le risque est supérieur à la moyenne, mais nous recommandons toujours l’achat du titre.

Conseil : acheter

Risque : élevé

Rating : 1C

Cours : 0,93 euro

Ticker : PHARM NA

Code ISIN : NL0010391025

Marché : Euronext Amsterdam

Capit. boursière : 628,5 millions EUR

C/B 2023 : –

C/B attendu 2024 : –

Perf. cours sur 12 mois : -23 %

Perf. cours depuis le 1/1 : -3,5 %

Rendement du dividende : –