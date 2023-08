Pharming: le Joenja s’écoule bien

Les premiers chiffres de vente trimestriels du Joenja (leniolisib), destiné au traitement des personnes âgées de 12 ans et plus souffrant du syndrome APDS, une immunodéficience primaire progressive, qui a été approuvé aux Etats-Unis le 24 mars dernier, étaient très attendus. Et ils sont bons.

Le chiffre d’affaires (CA) issu du Joenja, le deuxième médicament commercialisé par Pharming, s’est en effet élevé à 3,8 millions de dollars au deuxième trimestre. Au 30 juin, 43 personnes avaient bénéficié du traitement (remboursable), dont 24 pour la première fois. Pharming s’attelle à identifier, notamment par le biais de tests génétiques, d’autres patients atteints de la maladie très rare qu’est l’APDS.

Les ventes de Ruconest ont pour leur part progressé de 20% par rapport au premier trimestre, à 51,1 millions de dollars (+2% en glissement annuel), de sorte que le CA s’établit à 93,6 millions de dollars sur le semestre (-3% en glissement annuel). La direction s’attend toujours à une croissance de moins de 10% du CA du Ruconest sur l’exercice (2022: 205,6 millions de dollars).

En raison de l’inflation des coûts, des paiements d’étape (10,5 millions de dollars) et des investissements liés au leniolisib, l’entreprise a éprouvé une perte nette de 10,9 millions de dollars sur le premier semestre (elle était bénéficiaire au deuxième trimestre, avec 1,3 million de dollars). L’an passé, elle avait clos le semestre sur un bénéfice net de 19,2 millions de dollars.

Conclusion

Avec ses 194,1 millions de dollars (186,1 millions au 31 mars) de liquidités, Pharming va pouvoir procéder à l’une ou l’autre acquisition. Le démarrage des ventes de Joenja est plutôt bon. Il n’y a dès lors aucune raison de modifier le conseil.

Conseil: acheter

Risque: élevé

Rating: 1C

Cours: 1,128 euro

Ticker: PHARM NA

Code ISIN: NL0010391025

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 740 millions EUR

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: +12%

Perf. cours depuis le 01/01: +4%

Rendement du dividende: –