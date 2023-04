Ordina a accepté une offre de rachat généreuse

Plus généreuse qu’attendu, l’offre de Sopra Steria représente une prime de 36% par rapport au cours de clôture de l’action Ordina le 14 mars, et de 43% par rapport au cours moyen des trois derniers mois. Nous conseillons de l’accepter.

L’action Ordina ne sera bientôt plus cotée. Alors que son cours s’envolait sur fond d’échanges intenses, le prestataire néerlandais de services informatiques annonçait avoir reçu plusieurs propositions de rachat. Quelques jours plus tard, c’est celle du groupe français de services numériques Sopra Steria qu’il a retenue. Son offre de 5,75 euros, hors dividende de 0,395 euro par action encore à verser, soit un prix total de 6,145 euros, valorise Ordina à 518 millions d’euros. Plus généreuse qu’attendu, la proposition de Sopra Steria représente une prime de 36% par rapport au cours de clôture de l’action Ordina le 14 mars, et de 43% par rapport au cours moyen des trois derniers mois.

Le principal actionnaire d’Ordina, Teslin (qui détient 15% du capital), a joué un rôle déterminant dans le processus. A la différence d’autres dossiers (Accell, ICT Group), la société de gestion n’a certes pas fait d’offre elle-même, mais a contraint le conseil d’administration d’Ordina à cette vente. Tout comme son autre actionnaire phare, Mont Cervin (la société de Jan Niessen, avec environ 11% des parts), Teslin soutient l’offre amicale de Sopra Steria, ce qui montre que les deux parties ont sans doute été étroitement associées aux négociations. La direction d’Ordina apportera également ses parts. L’acquisition devrait accélérer la croissance de Sopra Steria au Benelux. Jo Maes, le CEO d’Ordina Belgique, dirigera la division Benelux de la nouvelle entité.

Conclusion

Si, à ce stade, le rachat peut encore échouer, nous estimons qu’une surenchère est peu probable compte tenu des circonstances. Les investisseurs qui souhaitent privilégier d’autres opportunités peuvent prendre leurs bénéfices. La différence entre le cours actuel de l’action et l’offre n’étant encore que d’un peu moins de 4%, nous accepterions cette dernière mais sans précipitation.

Conseil: accepter l’offre

Risque: faible

Rating: 3A

Cours: 5,96 euros

Ticker: ORDINA

Code ISIN: NL0000440584

Marché: Amsterdam

Capit. boursière: 536,5 millions EUR

C/B 2022: 22,5

C/B attendu 2023: 19

Perf. cours sur 12 mois: +33%

Perf. cours depuis le 01/01: +54%

Rendement du dividende: 4,4%