Orange Belgique: encore une année sans dividende

Le titre n’est pas cher, mais sans dividende et compte tenu d’une concurrence appelée à s’intensifier encore l’année prochaine, nous recommandons de le conserver/d’attendre.

Les résultats annuels d’Orange Belgique n’ont pas déçu: le chiffre d’affaires a gagné 2%, à 1,39 milliard d’euros, et le bénéfice d’exploitation hors dépenses de leasing, 5,9%, à 373,7 millions d’euros, dépassant les attentes (360,6 millions d’euros). Mais, pour la deuxième année consécutive, aucun dividende ne sera versé. La raison en est l’acquisition de Voo, qu’Orange Belgique a annoncée fin 2021. Elle acquiert, pour 1,8 milliard d’euros – il a fallu surenchérir –, 75% des actions du câblo-opérateur wallon, qu’elle valorise ainsi à près de 10 fois son bénéfice d’exploitation ou à plus de trois fois le sien. Elle a cependant conclu avec Telenet un accord par lequel elle aura accès à son réseau de fibre optique. Telenet, lui, utilisera le réseau câblé de Voo à Bruxelles et en Wallonie. La Commission européenne se prononcera sur cette acquisition avant la fin de ce trimestre.

La concurrence devrait s’intensifier encore l’année prochaine, quand Citymesh/Digi entrera sur le marché belge.

Après la mise aux enchères du spectre 5G, la dette nette d’Orange s’est hissée à 190,7 millions d’euros, ou 0,5 fois son bénéfice d’exploitation, un chiffre appelé à augmenter encore, car l’achat de Voo sera financé quasi entièrement par de nouvelles dettes. Orange Belgique s’attend pour cet exercice à une croissance de moins de 10% de son chiffre d’affaires et, en raison de la hausse des coûts de l’énergie et salariaux, à un bénéfice d’exploitation au mieux stable (360-375 millions d’euros).

Conclusion

Orange Belgique reste l’une des sociétés de télécommunications européennes les moins chères, à trois fois le bénéfice d’exploitation attendu. Toutefois, en l’absence de dividende, il est difficile de séduire les investisseurs. L’entreprise compte sur Voo pour assurer sa croissance, mais la concurrence n’est pas près de faiblir. Quant à Orange France, la maison mère, elle réduit elle aussi ses coûts, si bien qu’il ne faut pas s’attendre à ce qu’elle fasse sous peu une nouvelle offre sur Orange Belgique.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 16,02 euros

Ticker: OBEL BB

Code ISIN: BE0003735496

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 960 millions EUR

C/B 2022: 16,5

C/B attendu 2023: 17

Perf. cours sur 12 mois: -18%

Perf. cours depuis le 01/01:-7%

Rendement du dividende: –