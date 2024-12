Oracle : léger ralentissement

Les résultats du deuxième trimestre (septembre-novembre) de l’exercice décalé 2025 ont beau avoir répondu à la plupart des attentes, ils n’ont pas permis à l’action de bondir.

Le chiffre d’affaires (CA) a augmenté de 9 % en glissement annuel, à près de 14,1 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action est, à 1,47 dollar, inférieur de 1 % au consensus. La marge d’exploitation a crû de près de 2 %, à 40 %. Oracle doit sa croissance quasi exclusivement à l’activité cloud. Le CA des services cloud a gagné près de 25 %, à 5,9 milliards de dollars. Oracle Applications (Fusion, NetSuite, etc.) et Oracle Cloud Infrastructure (OCI) composent le segment. Le CA des applications a progressé de 10 %, à 3,5 milliards de dollars, celui d’OCI, de 52 %, à 2,4 milliards de dollars. Meta Platforms compte désormais parmi les clients. Grâce aux nouveaux contrats, le CA non encore réalisé s’est hissé à 97 milliards de dollars. Dans les autres divisions, tantôt le CA est demeuré stable (ventes de licences, hardware), tantôt il a légèrement reculé (services). Les dépenses d’investissement atteindront 14 milliards de dollars au cours de l’exercice actuel ; c’est deux fois plus qu’à l’exercice précédent, car de nouveaux centres de données doivent être construits. Pour l’heure, la demande d’infrastructures de puissance de calcul est supérieure à l’offre.



A fin novembre, la dette nette dépassait les 77 milliards de dollars. Les dépenses d’investissement allant croissant, le flux de trésorerie disponible a été négatif (-2,7 milliards de dollars) au deuxième trimestre. Il devrait cependant être positif (de près de 10 milliards de dollars) sur l’exercice. Pour le troisième trimestre, Oracle pronostique une croissance de 10 % du CA et de 8 % du bénéfice par action.



Conclusion

Satisfaire aux attentes ne suffit plus à expliquer la valorisation. Après la publication des résultats, l’action a chuté et se négocie aujourd’hui quelque 12 % en deçà de son plus haut. Mais à 9 fois le CA et à quelque 30 fois le bénéfice attendus, la valorisation est bien supérieure à la moyenne sur cinq ans. C’est le cas de la plupart des entreprises technologiques aujourd’hui, mais s’agissant d’Oracle, l’écart est de plus de 50 %, ce que la croissance ne justifie pas. Notre conseil de vente est maintenu.

Conseil : vendre

Risque : moyen

Rating : 3B

Cours : 175,32 dollars

Ticker : ORCL US

Code ISIN : US68389X1054

Marché : NYSE

Capit. boursière : 499 milliards USD

C/B 2024 : 31,5

C/B attendu : 28,5

Perf. cours sur 12 mois : +74 %

Perf. cours depuis le 1/1 : + 66 %

Rendement du dividende : 0,9 %