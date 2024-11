Ontex : son ajustement lui coûte cher

Si elle a maintenu ses autres prévisions, la direction a ajusté celle relative à la croissance du chiffre d’affaires en 2024, à 2-3 %. L’action n’a pas tardé à baisser.

Le marché a très mal réagi aux trimestriels du producteur de solutions d’hygiène personnelle. En cause : l’ampleur des coûts de restructuration en Belgique (rien que la fermeture de l’usine à Eeklo : 66 millions d’euros) et surtout, la baisse du chiffre d’affaires (CA) prévisionnel pour l’exercice. La direction avait dit miser pour 2024 sur une hausse du CA de 4-5 %. Elle a ajusté sa prévision à 2-3 %.

Les autres pronostics sont réitérés : marge d’Ebitda ajusté de 12 %, cash-flow disponible de 20 millions d’euros (au moins) et ratio d’endettement (dette financière nette/Ebitda) inférieur à 2,5 fois l’Ebitda. Certains objectifs ont été réalisés : à la fin du troisième trimestre, la dette financière nette avait reflué à 579 millions d’euros (-9 millions) et l’Ebitda, bondi de 29 %, à 56 millions d’euros. Résultat : une marge d’Ebitda de 12,0 % et partant, un ratio d’endettement ramené à 2,4 fois l’Ebitda. Le problème n’est donc plus la dette. Autre réalisation majeure au cours du trimestre : les activités brésiliennes ont été vendues, à l’instar des activités mexicaines, à Softys, pour une valeur de l’actif économique de quelque 110 millions d’euros.

Le CA du troisième trimestre a crû de 1,7 % à périmètre constant, à 468,0 millions d’euros (croissance en volume : +4,4 %) si l’on considère les activités poursuivies. S’agissant des trois divisions, les tendances récentes sont confirmées : Adult Care signe une forte croissance de son CA (+8,2 %), tandis que Feminine Care (-7 %) et Baby Care (-5 %) accusent une baisse de celui-ci.

Conclusion

L’action a cédé 6,5 % après la publication du rapport et, après avoir longtemps oscillé autour de neuf euros, son cours est retombé à huit euros. Elle recèle autrement dit un nouveau potentiel de progression. Si elle venait à baisser encore, nous pourrions relever notre conseil.

Conseil : conserver/attendre

Risque : moyen

Rating : 2B

Cours : 8,03 euros

Ticker : ONTEX BB

Code ISIN : BE0974276082

Marché : Euronext Bruxelles

Capit. boursière : 657,3 millions EUR

C/B 2023 : 18

C/B attendu 2024 : 9

Perf. cours sur 12 mois : +21 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +6 %

Rendement du dividende : –