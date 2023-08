Ontex: de l’ombre à la lumière

Depuis le début de l’année, Ontex brille sur Euronext Bruxelles: l’action surperforme le Bel20! Et selon nous, elle n’a pas fini de surprendre agréablement le marché.

Vous le savez, c’est, chez le producteur de solutions d’hygiène pour bébés (couches), femmes (tampons) et personnes âgées (produits d’incontinence) Ontex, l’évolution du ratio d’endettement (dette financière nette/flux de trésorerie d’exploitation) qui nous intéresse avant les résultats mêmes. Ce ratio s’élevait fin septembre 2022 à 7,7, soit un niveau très inquiétant. Il était retombé trois mois plus tard à 6,4 et il a continué à baisser aux premier et deuxième trimestres, pour s’établir à 5,3 fin mars et à 4,5 fin juin, un niveau néanmoins encore trop élevé. Un ratio de 3 ou 4 serait plus acceptable. La direction du groupe entend en tout cas le ramener à 3,75 d’ici la fin de l’année. Gustavo Calvo Paz, le CEO depuis novembre, considère la réduction de la dette comme la grande priorité. Grâce à la cession des activités mexicaines du groupe (produit net de 265 millions d’euros), un prêt de 220 millions d’euros a pu être remboursé. La progression de la rentabilité contribue elle aussi à l’allégement de la dette.

Au premier semestre, le chiffre d’affaires (CA) des activités poursuivies (hors marchés émergents) a augmenté de 15%, à 891,8 millions d’euros, un montant en ligne avec le consensus. Cette hausse est presque entièrement attribuable au relèvement des étiquettes opéré, qui n’a pas nui aux volumes de vente. Elle a conduit à une véritable envolée (+111%) du flux de trésorerie d’exploitation (Ebitda) des activités poursuivies, à 83,8 millions d’euros, soit 2% au-delà du consensus; la marge d’Ebitda a par conséquent bondi, de 5,1% à 9,4% en glissement annuel, dépassant également, de 16 points de base, le consensus.

Conclusion

L’action Ontex, qui, des années durant, est restée à la traîne d’Euronext Bruxelles et a suscité l’inquiétude, affiche une performance, depuis le début de 2023, bien supérieure (de 17%) à celle de l’indice Bel20! Sur le plan opérationnel, les choses progressent plutôt bien. Les activités brésiliennes n’ont toujours pas été vendues; l’opération ramènerait le ratio d’endettement sous 4. Selon nous, l’action n’a pas fini de battre le marché (conseil: acheter, rating: 1B).