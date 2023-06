OCI profite de la transition énergétique

OCI n’a émis aucune prévision en matière de bénéfice pour l’exercice, mais il est clair que son flux de trésorerie d’exploitation sera très éloigné du record atteint l’an dernier. Reste que le rapport entre l’offre et la demande lui est éminemment favorable.

OCI a clos 2022 sur des bénéfices records. L’invasion de l’Ukraine avait fait bondir le prix du gaz et, dans la foulée, ceux des engrais et du méthanol; l’envolée du prix du gaz incitait à réduire la production dans les usines d’engrais et l’on craignait des sanctions contre les exportations d’engrais russes. Celles-ci ont aujourd’hui quasiment renoué avec leurs niveaux d’avant-guerre et le prix du gaz a fortement baissé; le prix de l’ammoniac a par conséquent chuté de 76% et celui du méthanol, de 27%.

Les flux de trésorerie d’exploitation (Ebitda) ajustés ont cédé 65% en rythme annuel au premier trimestre, à 336 millions de dollars. OCI n’a émis aucune prévision en matière de bénéfice pour l’exercice, mais l’Ebitda sera très éloigné du record (3,9 milliards) de 2022. Le consensus mise sur un Ebitda de 1,8 milliard de dollars et un bénéfice de 1,40 euro par action. Les bénéfices de 2024 dépendront surtout de l’évolution du prix du gaz. OCI met en avant un rapport offre/demande favorable: le marché des engrais devrait se contracter en 2023-2027, en raison de la relative faiblesse de l’offre nouvelle. De même, la croissance de la demande de méthanol durant cette période sera supérieure à l’augmentation prévue de l’offre. Méthanol et ammoniac pouvant être utilisés comme carburants dans l’industrie et le transport maritime, leurs deux marchés profitent de la transition énergétique.

Conclusion

Vu sa chute de près de 40%, le cours semble avoir largement intégré le recul anticipé des bénéfices. OCI maintient pour l’instant son dividende de base de 400 millions de dollars par an (1,77 dollar par action, soit un rendement en dividende de 8,2%!). Le rapport cours/bénéfice, vraisemblablement inférieur à 10 en 2024, est compte tenu des fondamentaux très raisonnable; nous recommandons toutefois de conserver, pour l’heure.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 21,61 euros

Ticker: OCI NA

Code ISIN: NL0010558797

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 4,56 milliards EUR

C/B 2022: 6,5

C/B attendu 2023: 13

Perf. cours sur 12 mois: -15%

Perf. cours depuis le 01/01: -27%

Rendement du dividende: 8,2%