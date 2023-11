Nvidia: la croissance, encore et toujours

Pour l’heure, seul Advanced Micro Devices fait concurrence à Nvidia dans le segment des semi-conducteurs dédiés à l’intelligence artificielle.

Comme souvent, Nvidia a annoncé des résultats bien supérieurs au consensus. Le 31 octobre, le groupe a achevé le 3e trimestre de son exercice décalé sur un chiffre d’affaires (CA) de 18,12 milliards de dollars. C’est 2 milliards de dollars de plus que prévu, 34% de mieux qu’au 2e trimestre et trois fois plus qu’au cours de la même période l’an dernier.

L’envolée est en grande partie due au pôle Data Center, dont le CA (14,51 milliards) a bondi de 41% sur trois mois et de 279% sur un an. Vu l’essor de l’intelligence artificielle (IA), les grands fournisseurs de services cloud (Amazon, Alphabet, Microsoft) doivent investir massivement dans la puissance de calcul et la capacité de stockage, or Nvidia est le leader incontesté dans le segment des puces dédiées à l’IA. Pour l’heure, seul Advanced Micro Devices (AMD) lui fait concurrence. Avec un CA en hausse de 15% sur trois mois et de 81% sur un an, à 2,86 milliards de dollars, le segment des jeux s’est bien comporté lui aussi. La marge brute est passée de 18,9% à 75%, pour un bénéfice net de 10 milliards de dollars (1,46 milliard un an plus tôt). La direction vise pour le trimestre en cours un CA de 20 milliards et une marge brute de 75,5% environ. Sans les restrictions à l’exportation vers la Chine, ces pronostics auraient été plus élevés encore, précise-t-elle.

Conclusion

Nvidia se négocie désormais à 45 fois le bénéfice escompté cette année et 29 fois celui de l’an prochain – c’est moins qu’AMD et moins que Microsoft. La chute du cours montre à quel point les attentes sont ambitieuses et les investisseurs tolèrent peu la déception. Malgré les nombreuses qualités du groupe, il ne nous semble pas judicieux d’acheter: l’IA soutiendra les résultats un certain temps encore mais la base de comparaison annuelle augmente, au détriment des chiffres de croissance. A conserver.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 483,22 dollars

Ticker: NVDA US

Code ISIN: US67066G1040

Marché: Nasdaq

Capit. boursière: 1.201,6 milliards USD

C/B 2022: 107

C/B attendu 2023: 45

Perf. cours sur 12 mois: +203%

Perf. cours depuis le 01/01: +233%

Rendement du dividende: 0,1%