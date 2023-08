Nvidia dépasse les attentes, pourtant élevées

Nvidia a une nouvelle fois pulvérisé les attentes les plus optimistes en termes de bénéfices et de chiffre d’affaires. Ce taux de croissance pourra-t-il durer? Et que penser de la valorisation?

La hausse du S&P 500, depuis le début de janvier, repose quasi exclusivement sur sept valeurs, les Magnificent Seven. Nvidia, étoile incontestée du groupe, a vu son cours tripler. Ses trimestriels étaient très attendus, car l’indice américain flirte avec un support technique et tout revers pourrait entraîner une correction.

Heureusement, le fabricant américain de semi-conducteurs n’a pas déçu. Au 2e trimestre de son exercice 2023/24 (mai à juillet), son chiffre d’affaires (CA) a doublé sur un an, à 13,5 milliards de dollars, soit 2,5 milliards de plus que le consensus. Les ventes ont surtout été dopées par les puces pour centres de données (+171% sur un an, à 10,3 milliards de dollars). Amazon, Alphabet, Microsoft et Meta, notamment, doivent moderniser leurs centres de données pour mettre en œuvre de nouvelles fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle (IA). Or Nvidia possède les puces les plus puissantes et les plus avancées pour l’IA, et la disponibilité des composants s’est améliorée. Après avoir piqué du nez pendant quelques trimestres, le segment des jeux s’est bien comporté (+22%). La marge brute ajustée, à 71,2%, a dépassé les attentes (70,1%), tout comme le bénéfice net (2,70 dollars, contre 2,07 attendu).

Pour le trimestre en cours, Nvidia vise un CA de 16 milliards de dollars (consensus: 12,5 milliards). Un programme de rachat d’actions de 25 milliards est par ailleurs approuvé.

Conclusion

Les attentes élevées vis-à-vis de Nvidia ne sont pour l’instant pas déçues. A près de 57 fois le bénéfice escompté pour 2023/24 et 34 fois celui pour 2024/25, Nvidia affiche une forte prime par rapport au marché global et au reste du secteur. En cas de récession, les coupes budgétaires des entreprises compromettront le rythme de croissance. Nvidia est un acteur de qualité, mais la fenêtre d’entrée n’est pas optimale.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 460,18 dollars

Ticker: NVDA US

Code ISIN: US67066G1040

Marché: Nasdaq

Capit. boursière: 1.136,6 milliards USD

C/B 2022: 107

C/B attendu 2023: 57

Perf. cours sur 12 mois: +183%

Perf. cours depuis le 01/01: +215%

Rendement du dividende: 0,1%