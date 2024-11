Nouvelle année record en vue pour DEME

La croissance de son chiffre d’affaires (CA) ayant été encore plus vigoureuse au troisième trimestre, DEME a revu une nouvelle fois à la hausse sa prévision en la matière pour l’exercice. Le groupe pronostique néanmoins pour les années qui viennent un CA comparable à celui de 2024.

Le spécialiste belge du dragage et de l’énergie offshore voit la croissance de son CA s’accélérer : +32 %, à 2,99 milliards d’euros, sur les neuf premiers mois de l’année, contre +30 %, à 1,92 milliard d’euros, au 1er semestre. Elle a donc été très vigoureuse au 3e trimestre (+34,8 %, à 1,07 milliard d’euros). Avec 1,5 milliard d’euros (+52 %), le pôle Offshore Energy s’adjuge près de la moitié du CA consolidé enregistré sur les neuf premiers mois. Les autres pôles n’ont pas démérité : +30 %, à 1,48 milliard d‘euros, pour Dredging & Infra, et +9 %, à 244 millions d’euros, pour Environmental.

Au 30 septembre, le carnet de commandes avait baissé de 7,8 à 7,14 milliards d’euros, en glissement annuel ; il ne tient pas compte d’un important nouveau contrat portant sur le projet Oosterweel. Le rapport affirme que la demande reste soutenue dans tous les segments.

La croissance du CA prévisionnelle pour 2024 a encore été revue à la hausse, de “quelque 20 %” à “plus de 20 %” (pronostic initial : plus de 10 %). La marge d’Ebitda tournera comme en 2023 autour de 18,2 %. Au 1er semestre, l’Ebitda s’est établi à 344,9 millions d’euros et la marge, à 18 % (un an plus tôt : 15 % seulement). Les dépenses d‘investissement se situeront dans le bas de la fourchette prévue de 300-350 millions d’euros. Le recul des investissements a permis de réduire la dette nette à 351,8 millions d’euros au 1er semestre (512,2 millions fin 2023 et 715,2 millions au 30 juin 2023). Pour les années qui viennent, DEME anticipe un CA comparable à celui de 2024 et un Rebitda de 16-20 %.



Conclusion

Grâce à la mise à jour trimestrielle, l’action a regagné le terrain cédé après l’annonce de la victoire de Donald Trump – les investissements américains dans l’éolien offshore risquent de ralentir sous la prochaine administration. L’action peut rester en portefeuille, mais nous conseillerons de la vendre si son cours grimpe vers 160 euros.

Conseil : conserver/attendre

Risque : moyen

Rating : 2B

Cours : 138,2 euros

Ticker : DEME BB

Code ISIN : BE0974413453

Marché : Euronext Bruxelles

Capit. boursière : 3,5 milliards EUR

C/B 2023 : 21,5

C/B attendu 2024 : 12

Perf. cours sur 12 mois : +42 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +25 %

Rendement du dividende : 1,5 %