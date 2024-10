Nouvel ajustement de notre conseil pour Home Depot

Le cours de Home Depot ne cesse de fluctuer. Pour la quatrième fois depuis le début de l’année, nous adaptons notre recommandation .

Le plus grand détaillant de matériaux de construction connaît une année difficile. L’action a récemment bondi de 25 %, les investisseurs semblant anticiper un net rebond dans le segment du bricolage. Il faut dire que les taux d’intérêt américains ne baissent pas aussi rapidement que prévu, ce qui maintient les taux hypothécaires à des niveaux élevés. Un Américain qui s’endette pour 15 ans pour son logement se voit aujourd’hui appliquer un taux de 6,4 % ; il hésitera donc probablement à déménager et se contentera d’entretenir son habitation actuelle, voire de la rénover. Et si Home Depot profite certes de l’engouement des particuliers pour ces petites rénovations, il souffre néanmoins de l’asthénie du marché professionnel, qui a l’apanage des grands travaux.

Lors de la présentation des résultats trimestriels à la mi-août, le CEO, Ted Decker, a évoqué l’effet négatif, pour les ménages, des taux d’intérêt élevés et de la situation macroéconomique, qui expliquent la baisse des dépenses consacrées à l’amélioration de l’habitat. Home Depot table toutefois sur une hausse de son chiffre d’affaires (CA) en 2025, en premier lieu parce que l’année comptera 53 semaines au lieu de 52, mais aussi parce qu’il a acquis SRS Distribution, spécialiste de la distribution de matériaux de construction aux professionnels. Sur une base comparable toutefois, nous estimons que le CA devrait diminuer de 3-4 %.

Conclusion

Home Depot affiche actuellement un ratio cours/bénéfice supérieur à 27 ; ce dernier devrait dépasser 25 si l’on se base sur un bénéfice par action estimé à 16,40 dollars pour l’exercice 2024, qui sera clos en janvier 2025. Nous ne doutons pas du potentiel à long terme de Home Depot, mais les fondamentaux tendent aujourd’hui plus à tirer le cours vers le bas que vers le haut. Nous revoyons donc notre conseil, et préconisons la vente du titre.

Conseil : vendre

Risque : moyen

Rating : 3B

Cours : 398,91 dollars

Ticker : HD US

Code ISIN : US4370761029

Marché : NYSE

Capit. boursière : 396,9 milliards USD

C/B 2023 : 27

C/B attendu 2024 : 25

Perf. cours sur 12 mois : +45 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +15 %

Rendement du dividende : 2,2 %