Nouveau CEO, nouveau ton chez Mithra Pharmaceuticals

David Solomon a succédé en avril à Leon Van Rompay à la tête de l’entreprise liégeoise spécialisée dans la santé féminine. Il a dressé, à l’issue de l’assemblée générale de mai, un état des lieux complet, dans lequel il annonce trois priorités immédiates.

La première consistera à renforcer la situation financière de la firme. On sait que Mithra a dû recourir ces deux dernières années à des financements dilutifs (LDA Capital, Goldman Sachs et, surtout, Highbridge et Whitebox) pour pouvoir faire face à la lenteur du démarrage des ventes de la pilule contraceptive Estelle, à l’absence de contrat de licence mondial (potentiellement) lucratif pour le Donesta (bouffées de chaleur à la ménopause) et aux divers reports de l’approbation de l’anneau vaginal générique Myring aux Etats-Unis. Highbridge et Whitebox ont souscrit pour 2,5 millions d’euros d’actions, à 2,20 euros par action (14% de décote). En échange d’un passage de 7,5% à 8% des taux d’intérêt sur deux prêts convertibles antérieurs, Mithra a obtenu un troisième emprunt convertible, d’un montant de 12,5 millions d’euros. Le prix de conversion des prêts initiaux a été renégocié à 2,75 euros par action, contre des niveaux variables précédemment fixés à 5,5 euros et 3,8 euros au minimum (chiffres arrondis). Il s’agit là de la première étape d’un refinancement complet de la dette, qui devrait être achevé au second semestre. Une renégociation des engagements financiers avec les anciens propriétaires d’Uteron (dont François Fornieri, Jean-Michel Foidart et Stijn Van Rompay) devrait par ailleurs soulager la trésorerie et permettre d’attirer plus facilement les investisseurs – principalement, américains, espère le CEO.

La deuxième priorité est de conclure un contrat de licence aux Etats-Unis pour le Donesta. L’accord avait été promis pour le premier semestre, mais il est clair que David Salomon prendra le temps qu’il faudra pour qu’il soit aussi avantageux que possible. Troisièmement, il faut trouver une solution pour tirer davantage de valeur du CDMO (contract development and manufacturing organisation), de manière à réduire l’assiette de coûts et à pouvoir se concentrer pleinement sur la création de valeur par l’estetrol (Estelle, Donesta et autres applications éventuelles). C’est d’ailleurs pour cette raison que le portefeuille de génériques, dont le Myring, pourrait être mis en vente.

Notons que le CEO a présenté pour la première fois des prévisions financières. L’Estelle devrait rapporter cette année 12 millions d’euros (9,2 millions en 2022), un montant qui devrait être multiplié par plus de deux en 2024, puis en 2025 encore, à 50 millions d’euros environ; en 2029, le chiffre d’affaires (CA) devrait atteindre 130 millions d’euros. En incluant le Donesta et le Myring, le CA du groupe s’établirait à 300 millions en 2029. Si tout va bien, les flux de trésorerie deviendraient positifs à partir de 2026, voire de 2025, sous réserve de l’obtention de paiements d’étape.

Conclusion

Les actionnaires n’ont pas réagi avec enthousiasme à la mise à jour, pourtant positive à bien des égards: Mithra compte accorder plus d’attention aux coûts et à la création de valeur, attirer des investisseurs américains et assurer une communication beaucoup plus transparente. Le nouveau CEO hérite d’une situation très difficile qui, compte tenu de la perte de confiance, ne se redressera pas du jour au lendemain. Le contrat de licence pour le Donesta aux Etats-Unis et le refinancement de la dette au second semestre seront deux indicateurs clés des chances de réussite.

Conseil: acheter

Risque: élevé

Rating: 1C

Cours: 2,36 euros

Ticker: MITRA BB

Code ISIN: BE0974283153

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 138 millions EUR

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: 17

Perf. cours sur 12 mois: -67%

Perf. cours depuis le 01/01: -35%

Rendement du dividende: –