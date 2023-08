Nombreux doutes chez Pfizer

L’entreprise clarifiera, lors de la présentation du prochain rapport trimestriel, le potentiel de vente de ses produits contre le Covid; au besoin, elle sabrera dans ses coûts, pour préserver sa rentabilité.

Trois points ont dominé la présentation des résultats: les incertitudes qui entourent les ventes de vaccins et médicaments contre le Covid, l’évolution du pipeline et la croissance du chiffre d’affaires (CA) de l’activité non-Covid du géant pharmaceutique. Pfizer s’est, pour la première fois, exprimé sur le CA et les volumes du vaccin Comirnaty et du médicament Paxlovid (Covid). L’entreprise compte toujours écouler jusqu’en décembre pour 21,5 milliards de dollars de Comirnaty et de Paxlovid. Elle s’attend à ce qu’un total de 100 millions de vaccins soient administrés aux Etats-Unis cette année, or leur nombre n’a pas dépassé 12,4 millions entre janvier et juin; en revanche, la part de marché de Pfizer dans ce segment est supérieure aux attentes (65%, contre 60%). Selon Albert Bourla, le CEO du groupe, les prévisions sont si incertaines qu’elles pèsent sur l’action. L’entreprise a donc l’intention de clarifier, lors de la présentation des chiffres du troisième trimestre, le potentiel de vente de ses produits contre le Covid; au besoin, elle sabrera dans ses coûts, pour préserver sa rentabilité.

L’abaissement, de 7-9% à 6-8%, de la croissance prévisionnelle du CA de l’exercice du pôle non-Covid (qui a fait tomber le CA prévisionnel de 67-71 à 67-70 milliards de dollars) n’est pas non plus de nature à soutenir l’action. L’approbation incomplète d’un médicament contre le cancer et d’un vaccin contre le virus respiratoire syncytial, qui empêche le CA d’évoluer au rythme escompté, explique la révision à la baisse des prévisions, au détriment de la confiance dans le développement du pipeline.

Conclusion

Le bénéfice prévisionnel pour 2023 est demeuré inchangé (3,25-3,45 dollars par action). Avec un ratio cours/bénéfice proche de 11 et un rendement en dividende de 4,6% escomptés, le titre peut être qualifié de bon marché.

Conseil: conserver/attendre

Risque: faible

Rating: 2A

Cours: 36,04 dollars

Ticker: PFE US

Code ISIN: US

Marché: NYSE

Capit. boursière: 203,4 milliards USD

C/B 2022: 6

C/B attendu 2023: 11

Perf. cours sur 12 mois: -27%

Perf. cours depuis le 01/01: -30%

Rendement du dividende: 4,6%