NN Group rétribue de mieux en mieux ses actionnaires

Des entrées de capitaux plus importantes que prévu permettront à l’assureur d’augmenter les dividendes et de racheter davantage d’actions. Les objectifs pour 2025 pourraient être atteints un an plus tôt.

Si le bénéfice de NN Group a chuté de 66%, à 586 millions d’euros, au premier semestre, il convient de noter qu’au cours de la même période de 2022, l’assureur avait enregistré un bénéfice comptable de plus d’un milliard d’euros du fait de la cession de plusieurs divisions. Dès lors, les investisseurs se sont plutôt concentrés sur le bénéfice d’exploitation (+25%, à 1,4 milliard d’euros) et, surtout, sur la croissance du capital, qui donne une bonne indication des montants susceptibles d’être reversés aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d’actions.

NN Group a vu son capital croître de 997 millions d’euros, soit 11% de plus qu’au premier semestre de 2022 – une excellente surprise, alors que les difficultés du segment vie auguraient un léger recul. Or, la diminution de 10% dans la branche vie (à 523 millions) a largement été compensée par la division sinistres, où la hausse a atteint 45%, à 210 millions d’euros. Dans ce segment, le rapport entre les primes encaissées et les paiements de sinistres s’est amélioré, passant de 93,5% à 90,1%.

La croissance du capital s’est aussi accélérée dans les activités européennes d’assurance (+10%, à 218 millions d’euros). La légère baisse chez Japan Life (-9%, à 68 millions) a été compensée par la division bancaire (70 millions, soit six fois plus qu’auparavant).

Conclusion

NN table toujours sur une croissance du capital d’au moins 1,8 milliard d’euros d’ici à 2025; au vu des bons semestriels, ce chiffre pourrait être atteint dès 2024. Le dividende intérimaire s’élève à 1,12 euro et l’assureur rachète toujours au moins 250 millions d’euros d’actions par an. En tenant compte des excellents résultats opérationnels, du rendement du dividende de 8% et de la perspective d’une augmentation de la rémunération des actionnaires, nous relevons notre recommandation à “acheter”.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 35,75 euros

Ticker: INGA NA

Marché: Euronext Amsterdam

Code ISIN: NL0010773842

Capit. boursière: 10,19 milliards EUR

C/B 2022: 9

C/B attendu 2023: 7

Perf. cours sur 12 mois: -8%

Perf. cours depuis le 01/01: -6%

Rendement du dividende: 8,1%