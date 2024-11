Newmont : sanctionné pour la hausse de ses coûts

L’action s’était bien appréciée, depuis le début de l’année. L’annonce de coûts plus élevés que prévu au troisième trimestre a dès lors fourni un prétexte aux investisseurs pour prendre leurs bénéfices. Résultat : le titre vaut encore plus la peine d’être (r)acheté.

Les mines de Newmont Corp ont produit 1,67 million d’onces troy (ozt) d’or au 3e trimestre. C’est 30 % de mieux qu’un an plus tôt, et principalement grâce à Newcrest, dont l’acquisition a été finalisée en novembre. Le volume de ventes, de 1,55 million ozt, est de 26 % supérieur à celui enregistré sur la même période l’an passé. Et comme le prix de l’or a bien progressé, le chiffre d’affaires (CA) a bondi de 84 %, à 4,61 milliards de dollars. Le flux de trésorerie d’exploitation, lui, a crû de 64 %, à 1,64 milliard de dollars.

Bémol : les coûts ont eux aussi augmenté. A la décharge de Newmont, c’est un phénomène propre au secteur. Les salaires représentent une part croissante du coût total de production. En effet, le secteur connaît une activité plus intense, de nombreux nouveaux projets ayant été lancés, alors que la main d’œuvre manquait déjà. Par ailleurs, plus le cours de l’or flambe, plus la redevance minière à verser aux gouvernements est salée. Newmont voit en outre ses dépenses grimper parce qu’il détient plusieurs projets actuellement à forte intensité capitalistique. Déjà élevé au 2e trimestre (1.562 dollars), le coût total de production (AISC) s’est hissé à 1.611 dollars au 3e trimestre. Cependant, portée par l’envolée du prix de l’or, la marge par ozt vendue a bondi de 785 à 907 dollars en rythme trimestriel (494 dollars au 3e trimestre de 2023). Les actifs mis en vente ont contribué également à la hausse des coûts. Tout comme les actifs dont la production a déçu les attentes (entre autres, Cerro Negro, Boddington, Tanami et la coentreprise Nevada Gold Mines formée avec Barrick).

A Pueblo Viejo (République dominicaine), l’extension de l’usine de traitement à 14 millions de tonnes de minerais par an est achevée. Autre point positif, Ahafo (Ghana), a vu sa production enfler et ses coûts baisser. Ahafo North sera mise en service en 2026 et livrera annuellement 300.000 ozt d’or à un AISC de moins de 1.000 dollars.

Newmont prévoyant de produire 1,8 million ozt d’or au 4e trimestre à un AISC de 1.475 dollars, la marge brute augmentera à nouveau de manière substantielle. Sur la base du prix actuel de l’or, elle pourrait très bien bondir d’un tiers, à 1.200 dollars, par rapport au 3e trimestre.

Cette année, Newmont a réduit de 480 millions de dollars sa dette, à 9,1 milliards, pour une trésorerie de 3,1 milliards. Soit une dette nette de six milliards. Le flux de trésorerie disponible, positif de 760 millions de dollars au 3e trimestre, continuera de progresser.

Newmont espère céder des actifs pour au minimum deux milliards de dollars. Mais le produit sera, c’est quasi certain, bien plus élevé, car primo, la vente d’Akyem (Ghana) et de Telfer et Havieron (tous deux en Australie) lui a rapporté près de 1,3 milliard de dollars, hors suppléments à percevoir en fonction de la production future. Et secundo, il lui reste à vendre Musselwhite, Eléonore, Porcupine et CC&V, qui ont vu leur valeur augmenter grâce à la hausse du prix de l’or. Le désendettement se poursuivra donc sans problème.

Le groupe a distribué 786 millions de dollars aux actionnaires, au 3e trimestre. Il consacre finalement au rachat de ses actions trois milliards de dollars, soit deux milliards de plus.

Conclusion

En septembre, l’action valait près de deux fois plus qu’au début de l’année. L’annonce de coûts plus élevés que prévu au 3e trimestre a dès lors fourni un prétexte aux investisseurs pour prendre leurs bénéfices. Toutefois, au regard des excellentes marges bénéficiaires attendues, la sanction de près de 20 % infligée à l’action est trop sévère.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 47,80 dollars

Ticker : NEM US

Code ISIN : US6516391066

Marché : NYSE

Capit. boursière : 55 milliards USD

C/B 2023 : 19

C/B attendu 2024 : 15

Perf. cours sur 12 mois : +32 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +17 %

Rendement du dividende : 2,3 %