L’entreprise a pour habitude de communiquer ses priorités stratégiques pour l’année à venir à la veille de la conférence annuelle J.P. Morgan Healthcare. Et depuis 2023, au cours de cette dernière, elle fait part du chiffre d’affaires (CA) provisoire du quatrième trimestre. A nouveau, ce CA a surpassé les attentes (cette fois, 638 millions de dollars), avec 737 millions de dollars. En chiffres absolus, il s’agit de la plus forte augmentation en rythme trimestriel (+164 millions de dollars) et d’un nouveau record (le précédent : 95 millions de dollars, au troisième trimestre de 2024). En glissement annuel, la progression est de 97 %. A 2,19 milliards de dollars, le CA de l’exercice a gagné 84 % par rapport à 2023 (1,19 milliard). L’accélération de la croissance par rapport au troisième trimestre est imputable au très bon démarrage des ventes de Vyvgart Hytrulo pour l’indication polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC) ainsi qu’à la poursuite de la forte croissance des ventes pour l’indication myasthénie (gMG). Le nombre de patients atteints de la PIDC bénéficiant d’un traitement est passé de 300 à près de 1.000 entre la fin septembre et la fin décembre. Des contrats de remboursement attrayants ont été négociés avec les compagnies d’assurance pour au moins 90 % des patients potentiels souffrant de PIDC. Rappelons qu’après avoir reçu en juin l’autorisation de commercialiser le traitement de la PIDC sur le marché américain, l’entreprise avait reçu en décembre le feu vert pour poursuivre ses études de phase II/III avec l’efgartigimod pour trois sous-types de myosite. Les résultats de ces études sont attendus au second semestre de 2026. Ce marché est estimé à 3 à 4 milliards de dollars, comme celui de la gMG ou de la PIDC.

Tim Van Hauwermeiren, le CEO d’argenx, a donc présenté ses trois priorités pour 2025. Primo, le Vyvgart devra traiter un plus grand nombre de patients. Au vu de la croissance des ventes des traitements de la gMG et de la PIDC, et de l’approbation attendue le 10 avril aux Etats-Unis de la seringue préremplie, troisième mode d’administration de l’efgartigimod, ce sera faisable. La même approbation est attendue en Europe au premier semestre et au Japon et au Canada au deuxième. Secundo, le développement du pipeline clinique en phase avancée sera accéléré. Dix études de phase III et 10 de phase II seront menées cette année, avec l’efgartigimod, l’empasiprubart (ARGX-117) et l’ARGX-119. Tertio, de premières études cliniques seront lancées avec quatre nouvelles molécules : l’ARGX-109, l’ARGX-121, l’ARGX-213 et l’ARGX-220.

Le cours de l’action enchaîne les records depuis des mois, y compris ces derniers jours. Les résultats comme les perspectives restent excellents. Cette année, argenx deviendra structurellement rentable et attirera une nouvelle catégorie d’investisseurs. Bien que la valorisation, à environ 11 fois le CA annuel attendu (une prévision prudente), soit loin d’être exagérée, après la formidable ascension de l’action depuis l’été dernier, nous maintenons notre conseil.

Conseil : conserver/attendre

Risque : moyen

Rating : 2B

Cours : 639,0 euros

Ticker : ARGX BB

Code ISIN : NL0010832176

Marché : Euronext Bruxelles

Capit. boursière : 38,6 milliards EUR

C/B 2023 : –

C/B attendu 2024 : 320

Perf. cours sur 12 mois : +85 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +5 %

Rendement du dividende : –