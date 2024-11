Nestlé attend des jours meilleurs

La Journée des investisseurs tenue il y a peu n’a pas suffi à faire reprendre une orientation positive au cours de l’action. La valorisation de Nestlé est pour l’heure tout à fait acceptable. Le CEO annoncera prochainement des mesures pour sortir le géant de l’ornière.

En termes organiques, le chiffre d’affaires de Nestlé a gagné 1,9 % en glissement annuel au troisième trimestre, mais reculé de quelque 0,5 % en rythme trimestriel. Les prévisions de croissance des ventes pour 2024 ont été revues à la baisse, de 3 à 2 %. Seules les divisions Nutrition & Health Science (4,8 %) et Powdered & Liquid Beverages (3,3 %) sont parvenues à faire progresser à la fois les volumes et les étiquettes. Dans la division des aliments pour animaux, les volumes ont augmenté de 2,8 %, mais les prix ont baissé de 1,5 %. Les autres divisions ont enregistré une contraction de leurs volumes.

Nestlé traverse une passe difficile et Laurent Freixe, CEO du groupe depuis le 1er septembre, estime que les nuages ne vont pas disparaître de sitôt. D’où son annonce d’une restructuration. L’Amérique latine et l’Amérique du Nord, deux divisions distinctes pour l’instant, vont fusionner au 1er janvier 2025. Par ailleurs, la zone Grande Chine sera intégrée à la zone Asie, Océanie et Afrique. Ces regroupements devraient simplifier la structure de Nestlé et raccourcir les lignes de reporting, ce qui accélérera la prise de décisions.

La Journée des investisseurs tenue il y a peu n’a pas suffi à faire reprendre une orientation positive au cours de l’action. Le CEO a indiqué qu’il s’emploierait ces prochaines semaines à affiner la stratégie et à définir un plan d’action ; les premières mesures devraient suivre prochainement.

Conclusion

Le géant agroalimentaire table désormais pour 2024 sur un bénéfice par action identique à celui de l’an dernier à cours de change constants, soit 4,80 francs suisses. Le ratio cours/bénéfice attendu s’établit à 16, un chiffre tout à fait acceptable. Nous maintenons donc notre recommandation positive, confortés par la hausse du rendement du dividende, qui se rapproche de 4 %.

Conseil : acheter

Risque : faible

Rating : 1A

Cours : 78,18 francs suisses

Ticker : NESN SW

Code ISIN : CH0038863350

Marché : Zurich

Capit. boursière : 204,3 milliards CHF

C/B 2023 : 18,5

C/B attendu 2024 : 16

Perf. cours sur 12 mois : -18 %

Perf. cours depuis le 1/1 : -20 %

Rendement du dividende : 3,8 %