Mosaic, favorite pour 2025

La rédaction de Trends-Tendances Bourse vous présente, depuis le 9 décembre, chaque jour une ou deux de ses 10 actions coup de cœur pour l’année prochaine.

Mosaic est né de la fusion, en 2004, du fabricant d’engrais IMC Global et de l’activité nutrition des cultures de Cargill. Le groupe a longtemps compté deux divisions, l’une spécialisée dans les engrais potassiques, l’autre, dans les engrais phosphatés. Une troisième s’y est ajoutée au cours de la dernière décennie, Mosaic Fertilizantes, au Brésil, où Mosaic a renforcé sa position grâce à une série d’acquisitions et dispose de ses propres installations de production et de distribution. Enfin, en 2023 a été créée Mosaic Biosciences, qui regroupe tous les produits biologiques et les technologies d’accroissement du rendement de production. Ces dernières années, le groupe s’est attelé à réduire ses coûts et s’est concentré sur la réalisation de projets d’optimisation et d’expansion. Et depuis l’achèvement, fin 2022, d’un programme de réduction de sa dette, il reverse l’essentiel de ses flux de trésorerie disponibles aux actionnaires.



Quel bilan tirer de 2024 ?

Mosaic n’a pas eu l’heur de publier de bons résultats à l’occasion de son 20e anniversaire. Sur les neuf premiers mois de 2024, son chiffre d’affaires (CA) a chuté de 21,2 %, à 8,3 milliards de dollars, en glissement annuel. Le bénéfice net ajusté par action est tombé de 2,86 à 1,53 dollar. En cause : des prix des engrais toujours sous pression et des interruptions de production non planifiées, notamment en Floride, où l’activité engrais phosphatés a souffert du passage de trois ouragans. Pour autant, la division phosphates se porte relativement bien, et mieux que les divisions potasse et Mosaic Fertilizantes. Fait encourageant, les produits de Mosaic Biosciences ont déjà été appliqués sur 9 millions d’acres (1 acre = 0,4 hectare) de terres agricoles en 2024, contre 3,9 millions d’acres en 2023. Le groupe semble sur le point de réaliser ses objectifs de réduction des coûts et dépenses d’investissement pour 2024, par rapport à 2023. Au deuxième trimestre, les extensions de la mine de potasse Esterhazy et de la capacité de production (+800.000 tonnes) d’engrais phosphatés MicroEssentials ont été finalisées. Les actionnaires se sont vu distribuer 415 millions de dollars, dont 210 millions par le biais de rachats d’actions.



Qu’attendre de 2025 ?

Les attentes moyennes des analystes ne sont pas élevées : un CA de 11,67 milliards de dollars (+3,7 % à peine par rapport à 2024) et un bénéfice net par action de 2,31 dollars (+4,5 %). L’usine Esterhazy sera à nouveau étendue (fin du projet : au second semestre) et au Brésil, la capacité annuelle de mélange d’engrais atteindra 10 millions de tonnes (+1 million) au quatrième trimestre. En outre, le groupe s’attend à une accélération de la croissance de Mosaic Biosciences. La direction est optimiste quant à l’offre et la demande en 2025, en particulier celle d’engrais phosphatés. Celle de potasse devrait passer à un niveau record de 72-74 millions de tonnes, mais l’offre devrait augmenter en proportion. Les prix de la potasse ont cessé de se tasser ces derniers mois.



Pourquoi est-ce un favori ?

Les perspectives sont favorables, les stocks d’engrais étant historiquement faibles. La croissance de l’offre a été inférieure à celle de la demande d’engrais phosphatés, ces dernières années. Optimiste à l’extrême au premier semestre de 2022 (en raison de la flambée des prix due à la guerre en Ukraine), le marché est devenu démesurément pessimiste. L’action Mosaic se négocie à un niveau historiquement bas de 0,75 fois sa valeur comptable, alors que, grâce à ses réductions de coûts, le groupe profitera rapidement de tout redressement des prix des engrais. L’analyse technique révèle que l’action semble en passe de se redresser nettement. La politique de rémunération des actionnaires continuera d’en stimuler le cours.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 26,72 dollars

Ticker : MOS US

Code ISIN : US61945C1036

Marché : NYSE

Capit. boursière : 8,5 milliards USD

C/B 2023 : 7,5

C/B attendu 2024 : 12

Perf. cours sur 12 mois : -24 %

Perf. cours depuis le 1/1 : -27 %

Rendement du dividende : 3,1 %