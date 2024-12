Montea, favorite pour 2025

La rédaction de Trends-Tendances Bourse vous présente, depuis le 9 décembre, chaque jour une ou deux de ses 10 actions de prédilection pour l’année prochaine.

Montea est une société immobilière réglementée (SIR) qui s’est toujours concentrée sur l’immobilier logistique. On la qualifie souvent de “mini-WDP”, notamment parce que la famille De Pauw figure parmi ses actionnaires. Après une belle trajectoire de croissance, Montea se positionne comme un acteur incontournable de l’immobilier logistique. La Belgique et les Pays-Bas concentrent toujours plus de 80 % du portefeuille de deux millions de mètres carrés, mais la société est aussi présente en France et en Allemagne. Sa croissance devrait se poursuivre.

Quel bilan tirer de 2024 ?

Depuis 2018, le taux d’occupation n’a jamais été inférieur à 99 % (99,9 % au 30/9) ! La SIR est en bonne voie pour atteindre ses objectifs pour 2024. Sur les neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires a augmenté de 16 % et le bénéfice par action, de 4 %, grâce à l’augmentation de capital menée à l’automne dernier, qui lui a permis de lever très rapidement 126 millions d’euros à un prix d’émission de 69,90 euros par action, soit une décote de 4 % à peine. Faiblement endettée (37,8 % au 30/9), la SIR mise sur son plan ambitieux, Track27, pour pérenniser sa croissance.

Pour l’instant, ses efforts sont payants : le nombre de sites logistiques est passé de 94 fin septembre 2023 à 99 un an plus tard et la valeur du portefeuille immobilier a dépassé les deux milliards d’euros. Un bénéfice de 4,73 euros par action devrait être réalisé au titre l’exercice 2024 (dont 0,18 euro lié au régime fiscal avantageux FBI aux Pays-Bas), qui permettrait le versement d’un dividende par action de 3,74 euros brut (3,60 euros hors régime FBI). A titre de comparaison, le dividende s’élevait à 1,80 euro brut par action en 2014.

Qu’attendre de 2025 ?

Track27, le plus ambitieux plan de croissance quadriennal mis en œuvre par la SIR, prévoit un volume d’investissements total de 1,2 milliard d’euros, qui porterait la valeur du portefeuille immobilier à 3,5 milliards d’euros d’ici à 2027. Le bénéfice par action atteindrait alors 5,60 euros, soit un taux de croissance annuel moyen de 6 %.

Pour 2025, le bénéfice est attendu à 4,90 euros par action (dont 0,13 euro lié au régime FBI pour l’exercice 2024) – soit un bénéfice provenant des activités opérationnelles de 4,77 euros.

Pourquoi est-ce un favori ?

Entre l’introduction en Bourse de Montea, en 2006, et la fin de l’année 2021, les actionnaires ont obtenu un rendement spectaculaire (hausse du cours de l’action + dividendes) de 1.045 %, ou de 17,4 % l’an en moyenne. Depuis lors, toutefois, le titre reste dans l’ombre, avec un rendement de -43 % (malgré les dividendes) depuis le début de 2022.

Au-delà des qualités de l’entreprise et de l’action elle-même, Montea devrait bénéficier de la baisse des taux longs qui s’esquisse pour 2025. Du fait de la hausse des taux d’intérêt, la prime considérable (qui a atteint jusqu’à 100 %) de l’action par rapport à la valeur de l’actif net (VAN) a fondu et le cours affiche désormais une décote de plus de 15 % par rapport à la VAN (78,12 euros par action au 30/9, contre 75,74 euros neuf mois plus tôt).

Montea peut se targuer d’afficher l’un des plus beaux parcours de croissance parmi les SIR, si bien que le dividende devrait continuer à croître ces prochaines années. La décote par rapport à la VAN ne nous semble pas justifiée, surtout au vu du faible endettement.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 66,00 euros

Ticker : MONT BB

Code ISIN : BE0003853703

Marché : Euronext Bruxelles

Capit. boursière : 1,526 milliard EUR

C/B 2023 : 15

C/B attendu 2024 : 14

Perf. cours sur 12 mois : -7 %

Perf. cours depuis le 1/1 : -22 %

Rendement du dividende : 5,6 %