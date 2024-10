Le rapport intermédiaire de Heineken relatif à son troisième trimestre est bon, mais pour que le brasseur néerlandais relève ses prévisions pour l’ensemble de l’année, les chiffres auraient dû être meilleurs encore, après un premier semestre décevant. Nous ne relevons dès lors pas notre conseil.

Le rapport comporte des points positifs, mais pas assez pour que le sentiment du marché à l’égard de l’action s’améliore. Action que la dépréciation actée en Chine plus tôt cette année avait fait plonger.

De 0,7 % au troisième trimestre, la croissance organique des volumes de bière est moindre qu’au début de l’année et inférieure au consensus ; après neuf mois, elle est tombée à 1,6 % en glissement annuel. Heureusement, celle des bières premium s’établit à 4,5 % sur le trimestre. Mais cela signifie que les volumes de vente des bières non premium continuent de diminuer. La région Afrique & Moyen-Orient a tiré son épingle du jeu au troisième trimestre, avec une croissance organique des volumes de 6,4 %. Toutes les autres régions ont connu soit une baisse soit une progression limitée des volumes. Et si Heineken affiche une croissance décente de son chiffre d’affaires (CA), c’est parce que le relèvement des prix de ses bières a un peu compensé le recul des volumes. Le CA net (beia) a crû de 3,3 % à périmètre organique, porté par la forte croissance de celui de la région Afrique & Moyen-Orient (+23,1 %), cette dernière découlant notamment d’une base de comparaison favorable ; en 2023, la performance du Nigeria, par exemple, avait été médiocre (+70 % cette année).

La direction de Heineken maintient la croissance organique du bénéfice d’exploitation (Ebit) prévisionnelle à 4-8 % pour 2024.

Conclusion

L’action, qui était descendue à son plus bas depuis 2020, s’est légèrement redressée après la publication des trimestriels. Mais à un ratio cours/bénéfice de 16 pour 2025, sa valorisation n’est toujours pas suffisamment attrayante pour que nous émettions un conseil plus favorable que “conserver”.

Conseil : conserver/attendre

Risque : faible

Rating : 2A

Cours : 79,72 euros

Ticker : HEIA NA

Code ISIN : NL0000009165

Marché : Euronext Amsterdam

Capit. boursière : 46,13 milliards EUR

C/B 2023 : 22

C/B attendu 2024 : 16,5

Perf. cours sur 12 mois : -5 %

Perf. cours depuis le 1/1 : -12 %

Rendement du dividende : 2,2 %