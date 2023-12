Mithra: la déception de trop

Le report d’un an de la décision de la FDA sur le Donesta et plusieurs autres éléments vont peser sur l’action un bon moment encore. Vendre.

Mithra Pharmaceuticals a annoncé, au terme d’une concertation avec l’agence américaine des médicaments (FDA), que le dossier relatif au Donesta (ménopause ; soumission initialement prévue pour la fin de l’année) ne pourrait être accepté sans données supplémentaires. Bien qu’elle n’exige pas de recommencer l’étude, la décision entraîne un nouveau retard d’un an. En Europe, le dépôt est ajourné au quatrième trimestre de 2024. L’éventuelle approbation n’interviendra pas avant le quatrième trimestre de 2025. Aucun accord de licence portant sur le marché américain ne pourra être conclu avant 2024. Ce n’est pas un drame, mais c’est pour nous la goutte qui fait déborder le vase.

En outre, nous nous attendons à ce que la situation financière précaire de l’entreprise, les recettes trop faibles du contraceptif Estelle et le conflit entre Mithra et les anciens propriétaires (les « Uteron sellers ») de l’Estelle pèsent un bon moment sur l’action.

Conclusion

Notre conseil descend à « vendre ». Le portefeuille modèle se défait lui aussi de ses titres Mithra.

Conseil: vendre

Risque: élevé

Rating: 3C

Cours: 1,12 euro

Ticker: MITRA BB

Code ISIN: BE0974283153

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 74,9 millions EUR

C/B 2022: –

C/b attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: -75%

Perf. cours depuis le 01/01: -69%

Rendement du dividende: –