Microsoft : Azure en proie à des problèmes de capacité

Malgré les bons trimestriels, liés surtout à l’essor du cloud, l’action reste sous son pic de juillet. C’est que la valorisation intègre déjà largement la croissance à venir.

Microsoft est la 3e capitalisation boursière mondiale, après Apple et NVIDIA. Azure, son service cloud, n’est devancé que par AWS (Amazon). Or, depuis mai, la demande dépasse l’offre : les capacités des centres de données sont insuffisantes. Au 1er trimestre de l’exercice 2025 (juillet-septembre), la croissance d’Azure a donc ralenti, à 34 % (35 % trois mois plus tôt) ; le consensus attendait 29,5 %. Elle devrait s’établir à 31-32 % au 2e trimestre, puis se redresser au 2d semestre, au fil du déploiement des nouvelles capacités. Notons que chez AWS, le chiffre d’affaires (CA) du cloud n’a progressé que de 19 %.

Le CA du groupe a progressé de 16 % sur un an, à 65,6 milliards de dollars ; le consensus escomptait un milliard de moins. Du fait de la hausse des investissements, la marge brute est passée de 71 à 70 %. Le résultat net s’est élevé à 24,7 milliards de dollars (+10 % sur un an).

Microsoft intègre des fonctionnalités d’IA de son partenaire OpenAI, ce qui lui permet de vendre davantage d’abonnements logiciels plus coûteux. Les jeux vidéo ont progressé de 44 % grâce à l’acquisition d’Activision, et les ventes de publicité, de 18 %. Pour le trimestre en cours, la direction table sur un CA de 68,1-69,1 milliards de dollars – le consensus visait 69,9 milliards, mais Microsoft émet généralement des prévisions prudentes. Au 1er trimestre, neuf milliards de dollars ont été distribués aux actionnaires (6,2 milliards de dividendes, le solde via les rachats d’actions).

Conclusion

Malgré les bons trimestriels, l’action plafonne à un peu plus de 10 % sous son pic de juillet, car la valorisation intègre déjà largement la croissance à venir. A plus de 30 fois le bénéfice attendu pour 2025, à 11 fois le CA et 21 fois le cash-flow d’exploitation, Microsoft est onéreuse, même au vu de la croissance projetée. Une prise de bénéfices s’impose.

Conseil : vendre

Risque : moyen

Rating : 3B

Cours : 418,56 dollars

Ticker : MSFT US

Code ISIN : US5949181045

Marché : Nasdaq

Capit. boursière : 3.080 milliards USD

C/B 2024 : 34,9

C/B attendu 2025 : 31,5

Perf. cours sur 12 mois : +15,4 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +10,6 %

Rendement du dividende : 0,8 %