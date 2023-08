Meta Platforms baigne dans l’optimisme

Les résultats du deuxième trimestre comme les perspectives sont enthousiasmants. Mais ne comptez pas sur nous pour vous encourager à acquérir l’action à ses cours actuels.

Le sentiment à l’égard de Meta Platforms (Meta) est tout autre que l’an dernier! L’action avait dévissé après la présentation des plans d’investissement dans le développement du Metaverse. Après quoi la direction est revenue sur sa stratégie. Elle avait soudain trouvé comment réduire les coûts et accroître les bénéfices. Depuis, le groupe a peu communiqué au sujet de son monde virtuel, mais il a déployé récemment en accès libre Llama 2, son propre modèle d’intelligence artificielle (IA).

Le chiffre d’affaires (CA) et le bénéfice net du deuxième trimestre ont dépassé les attentes: à 32 milliards de dollars, le premier a gagné 11% en un an et dépassé de près d’un milliard de dollars le consensus, et le second a crû de 16%, à près de 7,8 milliards de dollars. La marge d’exploitation est restée stable, à 29%. Le nombre d’utilisateurs actifs quotidiennement dans la “famille d’applications” (Instagram, Messenger, WhatsApp et Facebook) de Meta a augmenté de 7%, à 3,07 milliards. Si le prix moyen par publicité a baissé (-16%), les publicités ont été plus nombreuses (+34%). Le revenu moyen par utilisateur s’est accru de 5%, à 8,32 dollars. En revanche, Reality Labs, la branche qui développe les matériels et logiciels de réalité virtuelle et augmentée, a subi une nouvelle perte d’exploitation (-3,74 milliards de dollars, pour un CA de 276 millions de dollars). Pour autant, le CEO, Marc Zuckerberg, est optimiste: au cours des prochains trimestres, Threads (lancé en juillet, concurrent de Twitter), Reels (concurrent de TikTok) et divers outils d’IA alimenteront la croissance du groupe.

Conclusion

Depuis novembre 2022, le cours de l’action a quadruplé. S’il gagne encore près de 20%, il reviendra au sommet de fin 2021. Mais, aux cours actuels, nous n’encourageons absolument pas à acheter et miser sur cette hausse. Pour ceux qui détiennent des actions, nous hésitons entre deux conseils: les conserver ou les vendre… Dans ce cas, coupons la poire en deux: réduire la position.

Conseil: conserver/attendre

Risque: élevé

Rating: 2C

Cours: 318,6 dollars

Marché: Nasdaq

Code ISIN: US30303M1027

Ticker: META US

Capit. boursière: 826 milliards USD

C/B 2022: 25

C/B attendu 2023: 20

Perf. cours sur 12 mois: +101%

Perf. cours depuis le 01/01: +158%

Rendement du dividende: –