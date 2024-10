Merck : l’incertitude s’accroît

Ce n’est pas de nature à rassurer les investisseurs : le chiffre d’affaires du Gardasil hors Etats-Unis a cédé près de 3 % en glissement annuel au deuxième trimestre et le Keytruda a désormais un rival en Chine. Mais la valorisation du géant pharmaceutique américain est séduisante.

L’action de Merck reste sous pression en raison des soucis causés par ses deux blockbusters, le Keytruda et le Gardasil (plus de 56 % du chiffre d’affaires (CA) consolidé). Le pire vient des chiffres du deuxième trimestre. Etonnamment, le CA du Gardasil hors Etats-Unis a cédé près de 3 %, la livraison de vaccins par Zhifei aux autorités en charge de la vaccination étant plus faible que prévu. Les stocks enflent donc chez Zhifei, qui passe moins de commandes auprès de Merck. Sur les 8,9 milliards de dollars de CA issu du vaccin en 2023, 6,8 milliards ont été générés hors Etats-Unis, dont 60-70 % en Chine. Le fait que Merck en ignore la cause accroît l’incertitude des investisseurs. Le CEO, Robert Davis, a pourtant tenté de limiter la casse en réitérant la prévision de CA de 11 milliards de dollars pour le Gardasil en 2030.

Le cours de Merck a en outre pâti des résultats de test d’un médicament chinois, meilleurs que le Keytruda. L’accès au marché américain nécessite un essai clinique international, qui sera lancé l’an prochain et devrait durer deux à trois ans. Le brevet du Keytruda expirant en 2028, l’effet sur Merck d’éventuels résultats concluants de cette étude sera limité. Merck étudie en outre une version du Keytruda injectable en sous-cutanée.

Conclusion

Merck a étêté sa prévision bénéficiaire pour 2024 à 7,94-8,04 milliards de dollars, en raison d’une charge exceptionnelle de 0,51 dollar par action en lien avec l’achat d’EyeBio. Le milieu de la nouvelle fourchette tient compte de livraisons de Gardasil inférieures à celles convenues avec Zhifei. Sur la base de la nouvelle valorisation, Merck s’échange à un ratio cours/bénéfice de 14 pour 2024 et de 11,5 pour 2025 ; c’est attrayant, pour un géant pharmaceutique qui affiche un excellent bilan, est doté d’un bon pipeline et a émis de belles perspectives bénéficiaires pour les trois années à venir.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 103,98 dollars

Ticker : HD US

Code ISIN : US58933Y1055

Marché : NYSE

Capit. boursière : 263,6 milliards USD

C/B 2023 : 17

C/B attendu 2024 : 13

Perf. cours sur 12 mois : +4 %

Perf. cours depuis le 1/1 : -4 %

Rendement du dividende : 3,0 %