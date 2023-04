MDxHealth: le SelectMDx enfin remboursé!

L’équipe commerciale, qui ronge son frein depuis des années, va enfin pouvoir promouvoir pleinement le SelectMDx. La direction de l’entreprise belge estime le marché à 1,5 milliard de dollars.

Au terme d’un parcours du combattant, MDxHealth a annoncé le 19 avril que son test SelectMDx (diagnostic du cancer de la prostate) serait remboursé par l’assurance maladie publique américaine Medicare. La décision de principe avait été prise en mai 2022, mais une nouvelle procédure imposait un examen technique approfondi. Le CEO Michael McGarrity avait précisé en mars qu’il attendait une réponse pour la mi-2023 au plus tard.

Cette avancée cruciale permet à l’équipe commerciale, obligée de ronger son frein depuis des années, de promouvoir pleinement le SelectMDx. MDxHealth estime le marché à 1,5 milliard de dollars, pour 500 millions pour le ConfirmMDx (cancer de la prostate également). Ce test a rapporté l’an passé 21,8 millions de dollars de chiffre d’affaires (CA), contre 1,1 million pour le SelectMDx. Ces produits ne sont plus les seuls moteurs de croissance de l’entreprise belge: le ResolveMDx (infection des voies urinaires) est commercialisé depuis la fin de 2021 (4,9 millions de dollars de CA en 2022), et MDxHealth a racheté l’an passé à l’américain Exact Sciences le test Oncotype DX Genomic Prostate Score (9,3 millions de dollars entre août et décembre).

Le groupe mise pour cette année sur un CA de 65 à 70 millions de dollars. Sa force de vente et le remboursement du SelectMDx le mettent en mesure d’atteindre 100 millions de dollars de CA dans deux à trois ans. Ce qui, selon son CEO, suffira à réaliser une marge brute de 65% et à atteindre le seuil de rentabilité.

Conclusion

MDxHealth dispose grâce à la décision de Medicare d’un quatrième moteur de croissance à part entière. L’action a bien réagi, sans euphorie toutefois, à cette excellente nouvelle. C’est compréhensible: beaucoup de temps a été perdu, et le cours a énormément souffert ces dernières années. Mais le plus dur est fait. Pour l’investisseur conscient du risque.

Conseil: acheter

Risque: élevé

Rating: 1C

Cours: 0,36 euro

Ticker: MDXH BB

Code ISIN: BE0003844611

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 101,1 millions EUR

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: -51%

Perf. cours depuis le 01/01: -42%

Rendement du dividende: –