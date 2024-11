MDxHealth face à un marché sceptique

Si le chiffre d’affaires de la société spécialisée dans le diagnostic progresse, la perte d’exploitation se creuse.

MDxHealth a enregistré un chiffre d’affaires (CA) record de 23,3 millions de dollars au troisième trimestre, en hausse de 21 % sur un an (27 % hors revenu exceptionnel de 2023) et de 5,2 % sur un trimestre. Sur les neuf premiers mois de l’exercice, le CA atteint 65,3 millions de dollars (+29 %). Le bénéfice brut trimestriel a augmenté de 14 %, à 14,3 millions de dollars (+27 %, à 39,6 millions de dollars, sur neuf mois). La marge bénéficiaire brute s’est redressée, de 60 % à 61,2 % en rythme trimestriel (64,9 % l’an dernier). Sur neuf mois, elle reflue de 61,5 % à 60,7 % du fait de l’évolution de la gamme de tests. Le CEO, Michael McGarrity, s’attend toutefois à la voir progresser graduellement vers 70 %.

Les volumes de vente combinés des tests ConfirmMDx et GPS ont augmenté de 36 %, à 10.767 unités, et ceux des tests Select MDx et ResolveMDx, de 24 %, à 12.028 unités. Le CEO est convaincu qu’une croissance du CA d’au moins 20 % l’an sera possible ces prochaines années ; pour la troisième fois, il a relevé la fourchette prévisionnelle des ventes annuelles, à 87-89 millions de dollars. Le test génétique de détection du cancer de la prostate Germline contribuera à la croissance à partir du quatrième trimestre.

Le creusement de la perte trimestrielle, de 10 à 11,2 millions de dollars, s’explique notamment par le calendrier des dépenses de recherche et des primes à la vente. Les frais de vente et d’administration récurrents ne progressent plus. A l’issue de septembre, mois au cours duquel la société a levé 42 millions de dollars nets, la trésorerie ressortait à 53,5 millions de dollars.

Conclusion

La publication des trimestriels a fait plonger l’action à un nouveau plancher. La direction a beau lui seriner que le cash-flow opérationnel récurrent sera positif à partir du premier semestre de 2025, le marché est sceptique. L’année prochaine, MDxHealth devra verser à Exact Sciences le premier paiement d’étape promis (initialement en 2024) sur trois, calculé sur les ventes du test GPS qu’elle lui a racheté en 2022.

Conseil : acheter

Risque : élevé

Rating : 1C

Cours : 1,57 dollar

Ticker : MDXH US

Code ISIN : BE0974461940

Marché : Nasdaq

Capit. boursière : 77,7 millions USD

C/B 2023 : –

C/B attendu 2024 : –

Perf. cours sur 12 mois : -49 %

Perf. cours depuis le 1/1 : -60 %

Rendement du dividende : –