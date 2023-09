MDxHealth doit encore faire ses preuves

MDxHealth se finance sans problème et progresse vers une rentabilité structurelle, mais le net repli des dernières années a échaudé les investisseurs, qui réclament de nouvelles preuves.

A 16,7 millions de dollars (10% de plus qu’attendu), le chiffre d’affaires (CA) de MDxHealth a bondi de 143% sur un an (+29% hors test GPS d’Exact Sciences, acquis en 2022) au 2e trimestre. Le bénéfice brut a progressé de 224% au 1er semestre, à 18,7 millions de dollars, et la marge brute, de 44,4% à 59,9%. Avec l’acquisition du test GPS, les charges d’exploitation ont augmenté de 54%. Si la perte d’exploitation ne diminue guère (-3%, à 16,5 millions, sur le semestre), elle devrait s’atténuer en 2024.

Le consensus attend un CA de 17,1 millions de dollars au 3e trimestre et de 67,1 millions sur l’exercice, puis de 77 millions en 2024. Le CEO, Michael McGarrity, vise un CA de 65 à 70 millions pour 2023 et, à terme, de 100 millions de dollars, avec une marge brute de 65% (suffisante pour assurer la rentabilité) grâce au remboursement de l’essai SelectMDx par Medicare et, depuis peu, par l’assureur privé Cigna. Le cash-flow d’exploitation devrait s’inscrire dans le vert à partir du 1er semestre de 2025.

Au 1er semestre, la société a consommé 16,5 millions de dollars, soit 8 millions de moins qu’un an plus tôt. Le 30 juin, sa trésorerie était de 39,5 millions de dollars. Le paiement d’étape prévu pour 2024 à Exact Sciences est remis à 2027; en contrepartie, Exact Sciences recevra au total 82,5 millions de dollars (70 millions prévus jusqu’ici). Il a déjà obtenu 500.000 dollars et un warrant pour un million de nouvelles actions à 0,5265 dollar l’unité (50% de prime à l’émission).

Conclusion

Après avoir pris de la hauteur avant la publication des résultats, l’action a recédé le terrain gagné lorsque TD Cowen a revu l’objectif de cours à la baisse. MDxHealth se finance sans problème et progresse vers une rentabilité structurelle, mais le net repli des dernières années a échaudé les investisseurs, qui demandent de nouvelles preuves.

Conseil: acheter

Risque: élevé

Rating: 1C

Cours: 0,282 euro

Ticker: MDXH BB

Code ISIN: BE0003844611

Marché: Euronext Bruxelles

Capitalisation boursière: 76,3 millions EUR

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: -65%

Perf. cours depuis le 01/01: -54%

Rendement du dividende: –