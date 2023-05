Marges records pour Solvay

Le fleuron de l’industrie chimique belge maîtrise parfaitement l’inflation des coûts, et compense le recul des volumes par des hausses de prix. Dans ce contexte de ralentissement de la demande et d’inflation, l’augmentation de sa marge d’Ebitda au premier trimestre est remarquable.

Solvay peut se prévaloir d’un exercice 2022 et d’un 1er trimestre de 2023 fantastiques. Le chiffre d’affaires (CA) trimestriel est certes inférieur de 2% aux prévisions (3,167 milliards d’euros; consensus: 3,234 milliards), mais il a progressé de 3,6% (2%, en termes organiques) par rapport à l’an dernier (3,055 milliards d’euros). La rentabilité mérite d’être saluée. En hausse de 22% à périmètre comparable, le cash-flow opérationnel (Ebitda) sous-jacent est passé de 712 à 839 millions d’euros (consensus: 730 millions). Le fleuron de notre industrie chimique maîtrise parfaitement l’inflation des coûts, et compense le recul des volumes (-12%) par des hausses de prix (+14%). D’où l’augmentation de 320 points de base, à 26,5%, de sa marge d’Ebitda (Ebitda/CA) au 1er trimestre, un autre record. C’est absolument remarquable, dans ce contexte de ralentissement de la demande et d’inflation.

A 16,7%, la rentabilité des capitaux investis a elle aussi atteint un sommet historique (12,3% au 1er trimestre de 2022). Le bénéfice par action est passé de 3,55 à 4,43 euros (+25%). La progression de la rentabilité va de pair avec une importante réduction du ratio d’endettement, qui, à 1 fois l’Ebitda, n’a jamais été aussi bas. La direction fait par conséquent passer de -3% à -9% à -5% à +2% l’Ebitda prévisionnel pour l’exercice. Quant au flux de trésorerie disponible, il devrait atteindre 900 millions d’euros (pronostic initial: 750 millions).

Conclusion

Les trimestriels ont été accueillis très froidement par le marché, qui craint qu’une pression sur les prix ne fasse désormais retomber la marge d’Ebitda. A 8 fois le bénéfice (valeur comptable) et 5 fois le ratio valeur de l’entreprise (EV)/Ebitda escomptés pour 2023, l’action est, dans la perspective de la scission annoncée, (trop) bon marché. Nous recommandons à nouveau de l’acheter.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 104,55 euros

Ticker: SOLB BB

Code ISIN: BE0003470755

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 11,06 milliards EUR

C/B 2022: 6

C/B attendu 2023: 8

Perf. cours sur 12 mois: +15%

Perf. cours depuis le 01/01: +11%

Rendement du dividende: 3,9%