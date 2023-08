Marges en hausse chez X-FAB

Compte tenu des investissements prévus, les flux de trésorerie disponibles seront négatifs ces prochaines années, mais ils devraient atteindre 225 millions de dollars en 2026. Malgré sa nette appréciation depuis janvier, l’action reste bon marché; mieux vaut néanmoins en reporter quelque peu l’achat.

Porté par la demande dans ses trois principaux marchés, qui représentent 91% de son chiffre d’affaires (CA), le fabricant de semi-conducteurs continue d’enregistrer d’excellents résultats. Avec un CA de 131,1 millions de dollars (+33%), avril-juin a même été un trimestre record pour l’activité automobile. Les pôles Industrie (+21%) et Médical (+16%) ont progressé légèrement plus lentement.

Le CA consolidé a bondi de 20%, à 227,1 millions de dollars. Quelque 60% des dépenses sont consenties dans l’infrastructure, d’où l’importance d’augmenter le CA. La marge d’Ebitda (cash-flow opérationnel/CA) a grimpé à 27,4%, contre 23-27% escomptés. La capacité disponible bridant la croissance, X-FAB va investir massivement – 1,2 milliard de dollars, entre 2023 et 2025. Il puisera à cet effet dans sa trésorerie et dans ses flux de trésorerie, et aura même recours aux clients avec qui sont signés des contrats à long terme. Ce qui ne lui évitera pas de s’endetter, à hauteur de 300 à 500 millions de dollars.

Conclusion

Le groupe belge devrait clore l’exercice sur un CA de 880-960 millions et une marge d’Ebitda de 22% à 27%. Il compte porter son CA annuel à 1,5 milliard de dollars d’ici à 2026 (le double de celui de 2022) et sa marge d’Ebitda, à 30-35%. Ses flux de trésorerie disponibles seront négatifs ces prochaines années (du fait des investissements), puis devraient atteindre 225 millions en 2026. Malgré sa nette appréciation depuis janvier, l’action ne vaut toujours que 10 fois les bénéfices et 1,5 fois la valeur comptable pronostiqués. Cette évaluation est basée sur les bénéfices au sommet du cycle, mais parce qu’elle est une entreprise cyclique, X-FAB vit aussi des années creuses, et ses investissements vont faire plonger sa position de trésorerie dans le rouge. Mieux vaut reporter quelque peu les achats; le titre peut être conservé.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 10,29 euros

Ticker: XFAB FP

Code ISIN: Euronext Paris

Marché: BE0974310428

Capit. boursière: 1,4 milliard EUR

C/B 2022: 24

C/B attendu 2023: 10

Perf. cours sur 12 mois: +61%

Perf. cours depuis le 01/01: +53%

Rendement du dividende: –