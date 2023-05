LVMH, première capitalisation boursière d’Europe

Cela fait déjà plusieurs décennies que le conglomérat de luxe affiche une croissance spectaculaire. A présent, le titre marque une pause, bienvenue; c’est le moment d’acheter.

Après avoir publié un excellent rapport pour le premier trimestre, Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) a été le premier groupe européen à franchir la barre des 500 milliards de dollars de capitalisation boursière, faisant ainsi son entrée dans le club très sélect des 10 plus grandes capitalisations boursières de la planète. Avec un rendement total (hausse du cours de l’action + dividende) de 750% et une moyenne annuelle de 23,8% sur la décennie écoulée, le titre surpasse largement l’indice technologique Nasdaq 100 (+415%), alors que ses activités n’ont rien à voir avec la technologie ou l’énergie, qui concentrent généralement les surperformances.

Si le nombre de secteurs dans lequel l’Europe affiche une position dominante diminue comme peau de chagrin, le Vieux Continent conserve toutefois une réelle hégémonie dans la mode et le design. A 26 fois le bénéfice attendu en 2023, LVMH est également l’une des rares valeurs européennes à afficher une valorisation si élevée, proche de celles constatées outre-Atlantique. La capitalisation boursière du conglomérat de luxe est encore loin de celle d’Apple ou de Microsoft, qui dépassent les 2.000 milliards de dollars, mais se rapproche de celle de Tesla ou de Meta.

Sur la seule journée du 13 avril, où les résultats trimestriels ont été publiés, le Français Bernard Arnault, PDG de longue date et actionnaire de référence (48,3%) de LVMH, s’est enrichi de 10,5 milliards d’euros. Avec une fortune de plus de 205 milliards de dollars, il a été brièvement l’individu le plus riche, devant Elon Musk, le patron de Tesla Motors et de Twitter, Jeff Bezos, le CEO d’Amazon, Bill Gates, le fondateur de Microsoft, ou encore, l’éminent investisseur Warren Buffett.

Cela fait déjà plusieurs décennies que LVMH affiche une croissance spectaculaire. En moyenne, le groupe dépasse ses prévisions de ventes et de bénéfices sept fois sur huit, et souvent, lorsque ce n’est pas le cas, un facteur externe est en cause – la pandémie, récemment. Peu d’entreprises européennes ont réussi à séduire à ce point les Asiatiques en général, et les Chinois en particulier. Les “nouveaux riches” ont généralement très envie de montrer leur réussite et achètent donc des produits de luxe, surtout dans la mode et la maroquinerie. Avec des marques de premier plan comme Louis Vuitton, Fendi, Donna Karan, Givenchy ou Kenzo, LVMH est parfaitement positionné pour en profiter.

Si le chiffre d’affaires (CA) s’élevait encore à 35,7 milliards d’euros en 2015, pour une marge d’Ebitda (cash-flow d’exploitation/CA) de 24,4%, la barre des 50 milliards d’euros a été franchie pour la première fois en 2019. Malgré le Covid-19, le CA a atteint 79,18 milliards d’euros en 2022, si bien que la marge d’Ebitda a bondi à 34,4%.

Après le remarquable premier trimestre, les analystes ont relevé leurs prévisions de CA, à 87,7 milliards d’euros pour 2023 et 95,3 milliards d’euros pour 2024. Mais il n’est pas à exclure qu’il dépasse les 100 milliards d’euros dès 2024. Sinon, ce sera très probablement en 2025.

Conclusion

LVMH est incontestablement un investissement de qualité. Sur la base de nos estimations, le titre se négocie à 26 fois le bénéfice escompté pour cette année. Ce n’est pas bon marché, mais le ratio cours/bénéfice moyen sur les cinq dernières années est de 27,5. Après un pic à 900 euros, l’action s’est dépréciée et marque une pause, bienvenue, depuis plusieurs semaines. Le moment est donc opportun pour un relèvement de notre conseil.

Conseil: acheter

Risque: faible

Rating: 1A

Cours: 788,00 euros

Ticker: MC FP

Code ISIN: FR0000121014

Marché: Euronext Paris

Capit. boursière: 419,68 milliards EUR

C/B 2022: 29

C/B attendu 2023: 26

Perf. cours sur 12 mois: +51%

Perf. cours depuis le 01/01: +23%

Rendement du dividende: 1,3%