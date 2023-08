Lotus Bakeries multiplie les jalons historiques

Tous les moteurs de croissance, y compris le plus poussif, tournent à plein régime. L’envolée des coûts et les investissements font certes reculer les marges bénéficiaires, mais Lotus Bakeries a sans doute encore de très nombreuses belles années devant lui.

Les semestriels de Lotus Bakeries sont historiques à plus d’un titre, mais nous en retiendrons deux. D’abord, un chiffre d’affaires (CA) en hausse de 84,4 millions d’euros en termes absolus, grâce auquel le groupe sis à Lembeke, en Flandre orientale, a pour la première fois de son histoire franchi le cap des 500 millions d’euros (501,1 millions) – ce qui signifie également que le CA annuel pourrait, pour la première fois aussi, passer celui du milliard d’euros. En termes relatifs, le CA a progressé de 20,2% (dont 8% assurés par la croissance des volumes), contre +14,1% encore au 1er semestre de 2022. C’est également 5,1% de mieux que le consensus, arrêté à 476,6 millions. Deuxièmement, le taux de pénétration des biscuits dans le segment du commerce de détail a pour la première fois excédé 5% aux Etats-Unis – en d’autres termes, 5% des ménages américains achètent au moins un produit Lotus Biscoff par semaine. La mondialisation du Lotus Biscoff se poursuit donc à marche forcée. A cours de change constants, ce pôle a clos le semestre sur une croissance de 20%. La direction entend toujours faire, à terme, du Biscoff, un des trois premiers biscuits au monde. Le Biscoff est à l’heure actuelle la marque à la croissance la plus vigoureuse du top 10; il occupe la 6e place du classement mondial depuis la seconde moitié de 2022 et se décline en des concepts de plus en plus nombreux.

Le deuxième moteur de croissance est celui des snacks sains (Bear, Nakd, Trek, Kiddylicious), que l’entreprise déploie dans un nombre toujours plus élevé de pays. Son CA a bondi de 25% au 1er semestre. Le Royaume-Uni est le berceau de ce segment, dont la croissance à l’étranger s’accélère toutefois. Le rachat de l’intégralité de Peter’s Yard, marque de crackers et de chips au levain sains et savoureux (première participation: en 2019), vient renforcer d’autant cette activité. La progression du troisième pilier, celui des spécialités locales, allant moins de soi, la croissance de plus de 15% du CA enregistrée au 1er semestre est une agréable surprise.

Le groupe a beau avoir investi 236 millions d’euros – un record – ces deux dernières années, il maîtrise parfaitement sa dette financière nette, d’un montant de 184,4 millions d’euros, soit 1 fois le cash-flow d’exploitation courant (Rebitda). Les investissements ont notamment permis de multiplier par deux la capacité de l’usine de Mebane, aux Etats-Unis. L’ouverture, d’ici 2026, d’une troisième usine Lotus Biscoff (en Thaïlande), a également été annoncée à l’été 2022. Sans surprise, l’envolée des coûts et les investissements font reculer les marges bénéficiaires. Le bénéfice d’exploitation récurrent est passé de 68,6 millions à 78,42 millions d’euros (+14,3%), le Rebitda, de 82,5 à 95,8 millions (+16,1%; 2,4% de mieux que le consensus), ce qui donne une marge de Rebitda de 19,1%, contre 19,8% un an auparavant. Le bénéfice net récurrent a augmenté de 13,5%, à 59,84 millions d’euros, soit un bénéfice de 73,02 euros par action.

Conclusion

Quel que soit le contexte, Lotus Bakeries affiche une croissance hors du commun sur Euronext Bruxelles. Naturellement, à 47 fois le bénéfice et 28 fois le ratio valeur de l’actif économique (EV)/flux de trésorerie d’exploitation escomptés pour 2023, la valorisation est particulièrement tendue. Reste que la croissance pourrait persister de très, très nombreuses années encore; c’est pourquoi jusqu’à nouvel ordre, nous conseillons de conserver l’action, dans une optique de long terme.

Conseil: conserver/attendre

Risque: faible

Rating: 2A

Cours: 7.240 euros

Ticker: LOTB BB

Code ISIN: BE0003604155

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 5,90 milliards EUR

C/B 2022: 55,5

C/B attendu 2023: 47

Perf. cours sur 12 mois: +25%

Perf. cours depuis le 01/01: +15%

Rendement du dividende: 0,6%