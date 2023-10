Linde brille en toutes circonstances

Quelle que soit la conjoncture, les chiffres du producteur de gaz industriels surprennent par leur extrême vigueur. Il est toutefois permis de se demander ce que l’on peut encore en attendre, dans la mesure où les avantages de la fusion sont déjà largement concrétisés.

Fin octobre 2018, l’allemand Linde et l’américain Praxair, deux des plus grands producteurs de gaz industriels au monde, avaient fusionné, et poursuivi leurs activités sous le nom de Linde. La démarche est un franc succès: l’action a bondi de 123% depuis. Elle surclasse largement l’indice S&P 500 (+61%), mais aussi les titres Air Liquide (+79%) et Air Products (85%), ses principaux concurrents. Les résultats opérationnels sont bien supérieurs aux attentes également. La marge d’Ebit (bénéfice d’exploitation/chiffre d’affaires, ou CA) est passée de 17,7% au 1er trimestre de 2019 à 27,9% cette fois. Le bénéfice par action a grimpé de 6,19 dollars en 2018 à 12,29 dollars (pro forma) en 2022, une progression proche de 19% par an en moyenne.

Les chiffres du 2e trimestre sont à l’avenant: le CA à périmètre comparable a augmenté de 6%, à 8,2 milliards de dollars. La légère contraction, pour le troisième trimestre consécutif, des volumes vendus, a sans peine été compensée par de nets relèvements de prix. Lesquels se sont traduits par un résultat d’exploitation meilleur que prévu et donc, par un bénéfice par action tout aussi inattendu (3,57 dollars, +15%). Le bénéfice par action de l’exercice devrait par conséquent s’établir à 13,80-14,00 dollars, contre 13,45-13,85 dollars initialement prévus (+13% environ en un an).

Il est dès lors permis de se demander ce que l’on peut encore attendre de l’entreprise et de son titre. Une flambée du bénéfice par action de 19% par an en moyenne, comme en 2019-2022, est à exclure dans l’immédiat, car elle était en partie due aux avantages de la fusion, déjà largement concrétisés. La direction n’en estime pas moins toujours possible d’augmenter la marge bénéficiaire de 30 à 50 points de base par an et de faire grimper de 10% par an au bas mot le bénéfice par action.

Le carnet de commandes (7,8 milliards de dollars) devrait contribuer à hauteur de 1 à 3 points de pourcentage à la croissance escomptée du bénéfice par action. Les projets liés aux énergies renouvelables constituent 41% des commandes. Linde, qui évalue à 50 milliards de dollars les opportunités dans ce domaine, prévoit d’y investir 9 à 10 milliards de dollars dans les années qui viennent. Il faudra bien sûr un certain temps avant que ces projets ne viennent soutenir les bénéfices.

Les rachats d’actions sont le troisième pilier de croissance du bénéfice par action, auquel ils devraient contribuer pour 2 points de pourcentage approximativement. Le bilan et le cash-flow disponible offrent en tout cas une large marge de manœuvre à l’entreprise, dont les flux de trésorerie d’exploitation ont atteint entre janvier et juin 4,1 milliards de dollars; de ce montant, 1,2 milliard a été consacré à des dépenses de maintenance, ce qui laisse un cash-flow disponible de 2,9 milliards, dont plus de 1,2 milliard de dollars a été versé en dividendes et 1,9 milliard, en rachats d’actions. Linde a par ailleurs consacré 1,3 milliard de dollars à des projets de croissance. Avec un ratio d’endettement de 1,3, elle a largement de quoi investir dans sa croissance et racheter ses actions.

Conclusion

Le bénéfice prévisionnel a été relevé de 13,30 à 13,95 dollars pour 2023 et de 14,20 à 15,20 dollars pour 2024, à quoi correspondent des ratios cours/bénéfice de 26,5 et 24 respectivement, soit quasi les mêmes chiffres qu’il y a quatre ans. A l’époque, la perspective d’assister à une envolée des bénéfices justifiait notre recommandation d’achat. Que nous abaissons désormais à conserver.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 359,65 euros

Ticker: LIN GYA

Code ISIN: IE000S9YS762

Marché: Francfort

Capit. boursière: 175,5 milliards EUR

C/B 2022: 31

C/B attendu 2023: 26,5

Perf. cours sur 12 mois: +25%

Perf. cours depuis le 01/01: +20%

Rendement du dividende: 0,9%