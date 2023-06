L’IA pèse sur le cours d’Universal Music Group

Spotify a déjà supprimé à la requête d’Universal Music Group des dizaines de milliers de chansons générées par l’intelligence artificielle (IA), mais vouloir lutter contre les 15 millions et plus de morceaux produits entre-temps est vain.

Malgré des résultats trimestriels réjouissants, l’action Universal Music Group (UMG) recule depuis la fin du mois d’avril. Certains analystes s’interrogent sur la viabilité du modèle économique. En cause: l’IA, et plus précisément l’abondance de musiques générées par l’IA disponibles sur les plateformes de streaming.

Des plateformes comme Boomy permettent aux utilisateurs de produire quasiment sans effort des morceaux en tout genre. Spotify a déjà supprimé à la requête d’UMG des dizaines de milliers de chansons générées par l’IA, mais vouloir lutter contre les 15 millions et plus de morceaux produits entre-temps est vain. Comme d’autres labels, UMG veut donc refuser à ces plateformes l’accès à son catalogue – les plateformes s’auto-instruisent, mais avec de la musique protégée par le droit d’auteur. L’IA est un phénomène relativement nouveau, que n’encadre encore aucune législation claire. Le retrait systématique des morceaux produits avec cet outil est un premier pas. UMG sait certes qu’on n’empêche pas le progrès et qu’elle n’a pas fini de lutter contre la musique “clonée”. Elle peut, cela dit, utiliser la technologie à son avantage également. C’est sous cet angle que doit être considéré l’accord conclu en mai avec la société allemande Endel: UMG et Endel proposeront des programmes d’IA capables de créer des paysages sonores, ou combinaisons de sons. Cette forme d’“IA éthique” s’appuie sur la science et n’utilise aucune musique protégée par le droit d’auteur.

Conclusion

Nous misons pour 2023 et 2024 sur un bénéfice de 0,90 euro et 0,99 euro par action respectivement, soit des ratios cours (actuel)/bénéfice de 20,5 et 19,5. L’IA est incontournable, et les labels musicaux, les plateformes de streaming et les artistes ont tout intérêt à parvenir à des accords. Nous recommandons toujours d’acheter UMG.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 19,84 euros

Ticker: UMG NA

Code ISIN: NL0015000IY2

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 36,12 milliards EUR

C/B 2022: 20,5

C/B attendu 2023: 19,5

Perf. cours sur 12 mois: +9%

Perf. cours depuis le 01/01: -12%

Rendement du dividende: 2,6%