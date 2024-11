L’IA dope les revenus publicitaires de Meta

Nous éviterions d’acheter quand, comme aujourd’hui, le sentiment des investisseurs est au beau fixe et que le marché est, techniquement, suracheté. Nous prendrions plutôt nos bénéfices.

A nouveau, Meta Platforms a publié un bon rapport : au 3e trimestre, le chiffre d’affaires (CA) a grimpé de 19 %, à 40,6 milliards de dollars (270 millions de dollars de plus que prévu). Impressionnant, pour une entreprise de cette taille ! La hausse du nombre d’utilisateurs a, pour sa part, déçu, mais été compensée par la croissance des revenus publicitaires. Le nombre d’utilisateurs actifs quotidiennement dans la famille d’applications de Meta a crû de 5 %, à 3,29 milliards (+7 % au 2e trimestre). C’est moins que les 3,31 milliards attendus, mais tout de même 40 % de la population mondiale.

Le holding a résolument adopté l’intelligence artificielle (IA). En ce qu’elle permet des publicités en ligne plus ciblées, il a pu en rehausser les tarifs. Le bénéfice net a enflé de 35 %, à 15,7 milliards de dollars. Par action (6,03 dollars), le bénéfice bat de 15 % les attentes. Reality Labs a encaissé une perte d’exploitation de 4,4 milliards de dollars, pour un CA d’à peine 270 millions.

Meta cible pour ce 4e trimestre un CA de 45-48 milliards de dollars. Il a relevé ses prévisions de dépenses d’investissement à 38-40 milliards. Un chiffre appelé à gonfler en 2025, puisque la trésorerie nette s’élève à 22 milliards de dollars et le cash-flow disponible est positif.

Conclusion

Tant que le CA et le bénéfice augmenteront, Meta pourra investir dans l’IA. Mais le marché de la publicité en ligne est très cyclique et la concurrence, active. L’action s’est appréciée bien plus vite que le bénéfice par action, ces 12 derniers mois, mais sa valorisation, à 25 fois le bénéfice attendu et 9 fois le CA, est moins exorbitante que celle de certaines autres des Sept Fantastiques. Ceci dit, nous prendrions nos bénéfices.

Conseil : vendre

Risque : élevé

Rating : 3C

Cours : 572,43 dollars

Marché : Nasdaq

Code ISIN : US30303M1027

Ticker : META US

Capit. boursière : 1.430 milliards USD

C/B 2023 : 37,7

C/B attendu 2024 : 24,9

Perf. cours sur 12 mois : +80,4 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +61,1 %

Rendement du dividende : 0,4 %